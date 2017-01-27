本土大廠宏碁所推出的商用筆電機種，主要是TravelMate系列，不過這次我們這次測試的，是同樣主打商用的2合1筆電產品Switch Alpha 12，它在平板本體背後內建了支架，可獨立站起，並搭配鍵盤保護套，兼顧平板與筆電操作的使用方式。

在這次7臺測試產品中，Alpha 12與微軟Surface Pro 4同屬12吋的2合1筆電，且設計概念接近。但值得注意的是，這款產品不必為了省電散熱而只能搭配熱功耗更低的Y系列處理器，無法兼顧效能，而是在無風扇散熱的環境下，採用效能較強的U系列處理器。

據瞭解，這主要是宏碁自家的LiquidLoop散熱技術，採用了無風扇液態冷凝系統，透過熱導管中的液態物質，以冷熱對流原理自行循環散熱。

採2合1設計，同時更強調兼顧效能與散熱

在硬體規格上，這臺Switch Alpha 12主要有i5與i7兩種規格，我們測試的這臺產品配置i7-6500U，內建8GB LPDDR3記憶體，硬碟容量是512GB SSD，作業系統為Windows 10專業版。產品並內建TPM機制，支援802.11ac無線網路規格。

同時，產品標準配置即包含鍵盤底座與手寫筆，提供臺灣地區二年保固，建議售價為51,900元。與這次測試的7臺產品規格相比，價位算中等，而且，比微軟產品高階版本便宜。而它的i5規格版本，是46,900元。

Switch Alpha 12平板的實測重量是0.915公斤，結合鍵盤後為1.281公斤，雖然不像微軟Surface Pro 4本體（0.791公斤）那樣輕，但採用了無風扇設計，不像其他採用同功耗CPU的測試產品，需要配置風扇來散熱，讓機器運行將更安靜，也沒有灰塵堆積散熱口的問題。當然，這也導致機身比微軟產品稍厚重些，畢竟2合1筆電要兼顧效能與散熱，並不容易。

效能上，由於採用的是i7規格，表現算是相當不錯，而它的電池規格為2 Cell、4870 mAh，整機續航力實測僅有4小時半，並不理想。

配置標準USB埠與Type-C USB 3.1介面

這款2合1設計的Switch Alpha 12，它的螢幕比例為3：2，解析度是2160×1440，比其他測試筆電所配備的FHD畫質要好，並支援10點觸控，機身上並配有環境光源感測器，可在光線變更時自動調整螢幕亮度，它的鏡面螢幕色彩清晰，只是容易帶來反光，不像其他測試產品都有抗反光的特性。另外，平板上也配置前後攝影鏡頭，不過後鏡頭在最左上角，較為特別。

平板主體的後方具有鏤空式的無段調節支架，最大角度為165度，支架底部並有橡膠墊，提供較好的防滑效果，鍵盤底座則採微軟Type Cover方案，夠輕薄便攜，也有磁性連接平板、鍵盤角度調整設計，鍵盤使用手感比我們預期要好，另有背光鍵盤版本可選購。

而當我們使用Acer Active Pen觸控筆，即使手掌碰觸螢幕也不會帶來干擾，筆頭本身具壓力感應，而在筆桿上的實體按鍵上，可設定Acer Hover Access程式，以便在觸控筆靠近螢幕時，能一鍵開啟OneNote筆記本、剪取工具。而要收納這隻筆時，鍵盤左側外邊也特別提供插孔可安置。

在連接埠方面，Switch Alpha 12集中配置在機身右側，數量雖然不多，但提供了兩種USB埠——標準尺寸USB-A介面3.0規格，以及USB-C介面3.1規格，相當難得。當我們將支架打開時，可看到平板上還有一個Micro SD卡插槽。至於機身左側，平板上常見的開機鍵、音量調節按鈕外，還多了一個實體Windows鍵。

此外，用戶可以額外選購機座式的Acer USB Type-C Dock，增加HDMI DisplayPort、RJ-45，以及3個標準尺寸、2個Type-C介面的USB埠。



宏碁Switch Alpha 12 效能比較圖表

效能測試短評 這臺宏碁Switch Alpha 12搭配的是i7-6500U處理器，具有不錯的效能水準，不論是在壓縮軟體基準測試，或是Excel巨集檔運算與開啟時間的測試，都有優於7臺產品平均水準的表現。而它的硬碟效能也不錯，根據AS SSD Benchmark所測得的數據結果來看，讀取為487.54 MB/S、寫入為431.08 MB/S。

唯有續航力實測方面，Alpha 12在7臺測試產品中最差，只有4小時38分，使用時間比平均水準要少一個小時多。

宏碁Switch Alpha 12特色一覽

採無風扇設計 Alpha 12可說是市面首款搭載U系列處理器，同時又能採用無風扇設計的2合1產品。

新舊USB介面都提供 Alpha 12能同時提供了新舊USB介面，相當不錯。一個標準尺寸USB-A介面 1 ，另一個則是USB-C介面 2 。

標配鍵盤底座與觸控筆 Alpha 12提供磁吸式全尺寸鍵盤，可充當螢幕外蓋，一旁並有固定手寫筆的地方，攜行時較為便利。

手寫筆快捷應用 我們使用Alpha 12搭配的手寫筆，只要拿著它靠近螢幕，並按下筆桿按鈕，能快速開啟筆記本、剪取工具。

產品規格

宏碁Switch Alpha 12

● 原廠：宏碁0800-258-222

● 建議售價：51,900元

● 保固：臺灣地區2年

● 顯示器尺寸：12吋

● 螢幕解析度：2160×1440（鏡面）

● 處理器：Core i7-6500U 2.5GHz（TDP：15瓦）

● 記憶體：8GB LPDDR3-1866（On Board）

● 硬碟容量：512GB SSD

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：平板0.915公斤，結合鍵盤與觸控筆共1.299公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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