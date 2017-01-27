在商用筆電市場中，本土筆電大廠華碩主打的是AsusPro系列產品，這次我們測試的AsusPro B8230U是高階B系列，是搭載12.5吋顯示器與第六代Core i5/i7系列處理器，提供豐富的連接埠種類與數量，輕薄性不像其他產品那樣出色，但產品價格較具優勢，讓使用者能以相對便宜的價格，就能買到中高階商用規格的筆電產品。

商用特性不輸外商產品，且價位不高

在硬體規格上，我們測試的這臺產品的配置是i5-6200U處理器、8GB DDR4-2133記憶體，以及256GB SSD硬碟容量，並安裝Windows 10專業版作業系統，包含3年國際保固，整臺售價是41,900元，在這次測試的7臺產品規格中，價格最便宜。

值得注意的是，這臺產品本身內建4GB記憶體On Board，另有一個插槽可擴充，最高可換裝一支16 GB記憶體，也就是能搭配到20GB。

基本上，這臺產品的效能表現居中，符合一般商用Ultrabook筆電產品效能，較沒有突出的表現，而它的電池規格是3-cell、49WHr，實測續航力可超過6小時，優於我們預期，表現算是不錯。

在顯示器規格方面，這臺筆電產品的螢幕解析度是1920×1080，可視角度廣，並採霧面、防眩光設計，螢幕上蓋開闔也能達180度。另外，這臺筆電也有背光鍵盤設計，特別是本身還配備了環境光源感測器，在光線變更時，可自動調整螢幕亮度。

不僅是價位吸引人，B8230U也強調通過軍規MIL-STD 810G測試，不輸這次送測的其他外商品牌產品。以這次測試的產品來說，若不包括2合1設計產品，與其他4臺筆電同樣標榜經過軍規測試，符合現階段中高階商用產品的一致特性。另外，像是指紋辨識器、TPM技術，甚至智慧卡插槽，這臺產品都有提供。至於vPro管理功能，這臺產品的測試組態雖不提供，但也能換成對應規格以便支援。

提供VGA與智慧卡插槽，且硬體元件更換簡易

豐富的連接埠配置是B8230U的一大特色，雖然只是12吋的機型，但連接埠種類並不少，機身上提供3個USB 3.0埠、SD卡插槽與網路埠，並支援802.11 ac規格的Wi-Fi無線網路。

值得注意的是，這臺產品在視訊連接埠方面，內建了VGA與Mini DisplayPort埠。其中，VGA埠的支援很不錯，對於要延伸使用舊螢幕而尚未汰換的用戶來說，會比較方便。畢竟，從第六代Core處理器開始，Intel取消對於VGA埠的原生支援，使得不少新品已經放棄此配置。而這次7臺測試產品中，也只有搭第5代Core處理器的Panasonic產品提供。

另外，它的機身前側左方位置還具有智慧卡插槽，B8230U以12吋的有限機身，也能將它當成標準配置，相當不錯。在這次測試產品中，也只有14吋機身尺寸的聯想ThinkPad T460s同樣具備。

可惜的是，在重量方面，B8230U實測為1.38公斤，若以這次測試的所有12吋機種來看，它最重，不像其他產品都在1.25公斤以內，有明顯的差距；機身長寬尺寸若是對比像是這次的Dell Latitude 7280，也還有可進步空間。

這款產品的另一不錯特點是，維護方式夠簡易，我們從機身底部的殼蓋上，只要鬆開兩個螺絲，就能更換產品的記憶體、硬碟、電池，而且還能安裝4G LTE SIM卡，明顯比其他產品容易許多。

使用上，B8230U的配置了如同聯想小紅點設計的SensePoint觸控點功能，提供多元操作方式。當我們手指貼合在鍵粒上時，感覺較為鬆軟，打字輸入算是輕鬆，鍵粒也有一定的回饋力道，而觸控板的使用也順暢，並支援多指手勢操作。



華碩AsusPro B8230U 效能比較圖表

效能測試短評 這臺華碩AsusPro B8230U的續航力實測表現可達6小時32分，在7臺測試產品中排第三，算是不錯，僅次於HP Folio G1與Dell Latitdue 7280。

在運算效能方面，表現算是中等，雖然在壓縮軟體基準測試時，有突出的表現，測得數據為3,921 KB／秒，排名第二，不過在Excel巨集檔運算與開啟時間的測試方面，表現一般，測試結果比7臺平均值要差。而它的硬碟效能，根據AS SSD Benchmark測得數據的結果，讀取為472.02 MB/S、寫入為275.9 MB/S，相對而言，它的寫入速度稍慢。

華碩AsusPro B8230U特色一覽

VGA埠與智慧卡槽皆備 B8230U連接埠配置相當豐富，即便是傳統的VGA埠 1 、商務專用的智慧卡插槽 2 ，都提供。

12吋機身也能保有不少連接埠 B8230U的RJ-45網路埠採闔蓋式設計，連接網路線時，只要向下扳開接口就能插入，機身並有3個USB 3.0埠（右二左一）。

提供觸控點 在B8230U的鍵盤區上，設有壓力感應式指向操作的觸控點，可提供觸控板之外的另一鼠鍵操作方式。

易維護的機身底板設計 我們只要鬆開B8230U底部外殼的兩個螺絲，將殼板往前方外推一些距離，就能打開，進而裝卸記憶體、硬碟與電池等元件。

產品規格

華碩AsusPro B8230U

● 原廠：華碩(02)2894-3447

● 建議售價：41,900元

● 保固：3年國際

● 顯示器尺寸：12.5吋

● 螢幕解析度：1920×1080（霧面、防眩光）

● 處理器：Core i5-6200U 2.30 GHz（TDP：15瓦）

● 記憶體：8GB DDR4-2133（最大20 GB）

● 硬碟容量：256 GB SSD

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：1.38公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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