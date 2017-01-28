我們這次測試的Dell商用系列筆電，是他們最新一代的12.5吋產品Latitde 7280，雖然並非採用他們近年享有不少好評的窄邊框設計，讓產品本身能比同階產品尺寸更小。不過，這款12吋筆電提供較多的連接埠，擴充性高，耐用的外殼並通過軍用MIL-STD 810G測試，實測機身重量也在1.25公斤以內，兼顧商用與輕薄特性。

特別的是，它是這次測試7臺產品中，唯一搭載Intel最新Kaby lake處理器平臺的產品，不像其他測試機型，還沒販售處理器更新的下一代產品。而就我們的觀察來看，Dell近年在商用系列產品的處理器更新腳步也確實較快。如果用戶現在就要挑選採用最新一代處理器的商用筆電，這臺產品幾乎是唯一選擇。

搭載第七代Core處理器，且續航力表現優異

基本上，在Latitde 7280的硬體規格方面，可配置第七代Core i3/i5/i7處理器，而我們這次的這臺產品搭載的是Core i5-7300U，記憶體容量是8 GB，並且是DDR4-2400規格，最大可擴充至16GB，與其他測試產品的配置相比，規格較新。硬碟方面，則是搭配512 GB容量 SSD。在這次7臺測試筆電產品中，Latitde 7280雖然僅是採用i5規格處理器，不過已有相當不錯的效能表現。

不僅如此，續航力實測的表現，更是這款產品的一大亮點。基本上，Latitde 7280的電池規格分為3 Cell、42瓦時與4 Cell、60瓦時兩種，我們手上這臺產品配置的是大容量規格，因此在這次表現中相當出眾，續航力實測能超過8小時，在7臺產品中排第一，同時也比這次採用更節能Core m處理器的HP產品，具有更長的使用時間。

其他規格方面，這臺Latitde 7280的螢幕解析度是1920×1080，具有防炫光特性，螢幕開闔角度可平躺，機身配置2天線的802.11ac無線網路晶片，支援TPM加密與vPro遠端管理技術。

同時，這款產品規格的客製彈性可說是應有盡有，以12吋機型來說並不少，像是用戶可以額外改配觸控螢幕，加入Windows Hello臉部辨識的紅外線攝影鏡頭，或是智慧讀卡機與指紋辨識器，而硬碟配置也能改用PCIe NVMe規格SSD。即便像是螢幕背蓋也在鎂合金材質之外，提供編織碳纖維材質的額外規格。

連接埠種類多元，Thunderbolt 3埠也有提供

基本上，這臺產品算是12吋產品中，最兼顧效能、重量、機身尺寸與周邊擴充性的選擇。

在新一代處理器的搭配之外，重量方面也不算太重，即便是搭配了大容量規格的電池，我們實測這臺產品的重量也僅有1.249公斤，而它的機身長寬尺寸也夠縮減。它所提供的連接埠也不少，像是視訊連接埠以常見的HDMI為主，並提供網路埠、Micro SD卡與4G LTE SIM卡插槽。

不僅如此，更令人滿意的是，在機身左右兩側各有一個USB 3.0埠之外，同時又具有支援多種傳輸的USB-C介面Thunderbolt 3埠，不論對應新舊周邊裝置的使用都很便利，也是這次測試產品中，唯一同時具備這兩種連接埠的產品。另外，用戶也能選購WD15擴充機座，增加筆電本身的周邊連接能力。

使用上，Latitde 7280的打字手感算適中，按鍵回饋力道佳，提供背光鍵盤，在低光源的環境也能方便看出鍵盤位置，我們並可透過鍵盤上的Fn+ESC鍵，快速鎖定或啟用Fn功能鍵，相當方便。

這臺產品的觸控板也支援多指觸控手勢的使用，特別是觸控板下方還維持了實體滑鼠按鍵設計，具有較軟的觸感，但亦提供不錯的回饋力道。

Dell Latitde 7280 效能比較圖表

效能測試短評 已經搭載最新一代處理器的這臺Dell Latitude 7280，效能表現極為出色，各項效能測試都在7臺產品平均水準之上，特別是在Excel相關測試中，花費時間最短，是所有產品最好，而壓縮基準測試也比平均值的效率多一成，排名第二。至於硬碟效能測得數據結果是，讀取488.54 MB/S、寫入419.15 MB/S。

由於這臺產品配置了大容量電池，因此在續航力表現上能達8小時2分，相當令人滿意，在所有測試產品中排最好。

Dell Latitude 7280特色一覽

已配第七代Core 處理器 配置基於Kaby Lake微架構的最新一代i7-7200U處理器，與這次其他測試產品相比，規格較新。

配置Thunderbolt 3連接埠 Latitude 7280提供標準USB埠 1 ，以及USB-C介面Thunderbolt 3埠 2 ，兩者皆具備，新舊周邊裝置連接方便。

具Fn鎖定鍵 透過Latitude 7280鍵盤區上的Fn+ESC鍵，用戶能夠快速切換Fn功能鍵的鎖定或解除，觸控板下並具獨立滑鼠按鍵，更具使用觸感。

機身輕薄，連接埠應有盡有 Latitude 7280機身右側有USB埠、Micro SD卡與SIM卡插槽，並提供採闔蓋式設計的RJ-45網路埠。

產品規格

Dell Latitude 7280

● 原廠：Dell 00801-651-227

● 建議售價：1,976美元

● 保固：3年

● 顯示器尺寸：12.5吋

● 螢幕解析度：1920×1080（防眩光）

● 處理器：Core i5-7300U 2.60 GHz（TDP：15瓦）

● 記憶體：8GB DDR4-2400

● 硬碟容量：512 GB SSD

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：1.249公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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