隨著微軟進軍筆電製造而推出Surface Pro系列產品，豎立起新一代2合1筆電設計的典範，這一年來，幾乎各筆電大廠都開始跟進推出了設計概念類似的機種，提供機身輕薄的產品，又能兼顧平板與筆電的使用情境。在這次7臺測試產品中，宏碁Switch Alpha 12就是一例。

顧引領風潮之責的最新一代Surface Pro 4，具有12.3吋螢幕，顯示比例為3：2，接上額外選購的鍵盤保護套，加上平板後側支架可不分段的調節角度，即是筆電型態使用。

要當成平板來觸控使用，也很不錯，因為單就平板而言，重量不到800公克。再加上隨機提供的手寫筆應用，可更貼近一般筆記本的使用特性。而且，在輕薄的平板機身上，這款產品也能搭載具有一般Ultrabook筆電效能的處理器，等於兼顧輕薄與運算能力，以及多元使用方式。

顯示效果出色，高階版的繪圖核心勝過其他款

在螢幕顯示上，Surface Pro 4具有不錯的規格，像是螢幕解析度達2736×1824，是所有測試產品中最佳，並提供高對比度與廣視角度，而且，這臺產品的鏡面螢幕並不會反光，相當不錯。另外，螢幕本身支援10 點手指觸控，亦可以使用壓力觸控筆進行操作。

產品搭配上，Surface Pro 4分5種規格，主要搭載Skylake處理器平臺的Core m3/i5/i7，而我們測試的這臺產品是最高等級的配備，採用了i7-6650U處理器，內建16GB記憶體，硬碟容量是512GB NVMe SSD，作業系統是Windows 10專業版，同時它也內建TPM技術，支援802.11ac無線網路。

價格上，此版本的搭配下，包含一年保固的建議售價是72,888元，在7款測試產品中的價位最高。而且它的實體鍵盤保護套需額外購買，像是我們這次測試的是附指紋辨識的版本，價格為5,590元，若與上述配備合併要價近8萬元，並不便宜。然而，若沒有那麼講究配備，它的入門規格Core M版本倒是只要30,888元起。

支援臉部辨識的驗證登入，並提供手寫筆應用

主打2合1設計的Surface Pro 4，平板主體本身的實測重量僅0.791公斤，結合鍵盤後為1.091公斤，綜觀所有12吋筆電而言，仍算是輕薄。特別的是，它並配置了紅外線攝影鏡頭，並且是這次所有產品唯一直接內建，能夠支援微軟自家Windows Hello臉部辨識功能。同時，平板螢幕上方也有環境光源感測器，可自動調整螢幕亮度，平板前後也都有配置攝影鏡頭。

隨附手寫筆Surface Pen，也是這款產品的一大特色，可支援1,024階感壓，寫起來的筆跡能貼近真實，而在藍牙配對狀態時，我們按下筆桿末端的按鈕，就可以快速喚出Windows Ink工作區，以開啟便箋、繪圖板、螢幕繪圖功能，或是OneNote等App應用。

在打字輸入方面，我們使用的這款實體鍵盤保護套，具有磁性連接與背光鍵盤設計，同時也配有按壓式指紋辨識器。使用上，這款鍵盤護套看似單薄，但打字手感其實也不輸一般筆電鍵盤，並可摺疊調整鍵盤角度。攜行時，手寫筆可夾在鍵盤保護蓋上，或是也能直接以磁性吸附在平板的側邊，相當特別。

在連接埠方面，Surface Pro 4本身配置很少，主要就是USB 3.0埠、Mini DisplayPort，以及音源連接埠，當支架扳開時，底下還有一個Micro SD卡插槽可應用。特別的是，它具有磁性電源接頭，充電時接線容易，而且也能用於連接Surface擴充基座。若是透過專屬的Surface擴充基座，使用者將可多獲得4個USB 3.0埠、2個Mini DisplayPort埠，以及網路埠的應用。



微軟Surface Pro 4 效能比較圖表

效能測試短評 這臺高階款的微軟Surface Pro 4，在Excel相關測試中，測試結果在7臺平均值之上，表現出色。而它採用的i7-6650U處理器，內建了Iris繪圖效能等級的核心顯示，雖然我們沒有針對繪圖效能測試，但以規格來看應是最好。只是該CPU的基礎時脈相較同級別產品低，壓縮基準測試測得結果低於7臺平均水準。在硬碟效能上，測得結果為讀取1273.63 MB/S，相當不錯，不過寫入卻僅有123.94 MB/S，並不理想。至於續航力實測方面，它可支撐4小時58分，但明顯低於這次平均水準。

微軟Surface Pro 4特色一覽

提供高顯示規格 Surface Pro 4的顯示效果很出色，螢幕解析度達2736×1824，且鏡面螢幕卻還能具有低眩光特性，很不錯。

內建支架可調整平板立起角度 Surface Pro 4後側的內建支架，能跟一般筆電螢幕轉軸相同，可進行不分段的調節角度，用戶觀看時的最大呈現角度約160度。

提供可選購的鍵盤保護套 保護套形式的薄型鍵盤設計，讓Surface Pro 4能化身筆電型態，並且不失其輕薄性，且背光鍵盤與指紋辨識都有。

手寫筆應用靈活 產品提供的Surface Pen手寫筆，支援1,024階感壓，筆桿末端可快速呼叫Windows Ink工作區，筆記、繪圖皆方便。

產品規格

微軟Surface Pro 4

● 原廠：微軟0800-008-833

● 建議售價：72,888元

● 保固：1年有限硬體保固

● 顯示器尺寸：12.3吋

● 螢幕解析度：2736×1824（鏡面、防眩光）

● 處理器：Core i7-6650U 2.20 GHz（TDP為15瓦）

● 記憶體：16GB DDR3（On Board）

● 硬碟容量：512GB NVMe SSD

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：平板0.915公斤，加上鍵盤與觸控筆共1.114公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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