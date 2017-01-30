主打強固型筆電產品的Panasonic，在商用筆電市場中的名氣並不響亮，但我們每隔一段時間，仍有機會測試到他們的產品，而這次測試的Panasonic Toughbook CF-SX4，一如預期具有防摔、防壓的特性，而在這次測試的7臺產品中，機身厚度儘管較高，但它的整體輕薄性卻能名列前三，因為它的重量不到1.2公斤，很不錯。而且，在有限的12吋機身上，仍然提供不少的連接埠，更是這次唯一內建光碟機的產品，相當少見。

內建上掀式光碟機與獨特圓形觸控板

如前所述，CF-SX4的最大特色在於，重量輕、具強固特性，並有獨特的外型設計。以顯示器而言，CF-SX4尺寸為12.1吋，延續Toughbook系列的風格，外觀為銀色，機身用鎂合金打造，實測它的重量僅有1.16公斤，並強調通過76公分落下測試，以及上下100公斤重壓測試。

雖然這臺產品的整機厚度較高，但也因此機身側邊空間足以配置不少連接埠，像是提供了3個USB埠，有2個是3.0規格，1個2.0規格，視訊連接埠方面也有HDMI、VGA埠，並有RJ-45網路埠與SD卡插槽。

特別的是，這臺產品還能保有內建光碟機的設計，相當難得。而且，它的光碟機採上掀式設計，使用者只要撥動機身前側的開關，就能將光碟機上蓋掀開。

另一個特別之處，那就是它的觸控板採圓形設計，當使用者想要滾動螢幕時，能以兩指上下滑動的操作方式，同時，也可沿著觸控板邊緣用以指畫圈方式操作，相當獨特。

與這次測試產品相比，雖然這臺產品夠輕、尺寸夠小，連接埠配置也不少，但相對有所犧牲，像是機身明顯太厚，以及鍵盤按鍵較小，Del鍵設計在右下邊的Alt鍵附近，而不在鍵盤最右上方，而且圓形觸控板的滑動雖然夠順暢，只是使用面積並不夠大。

電池模組維持傳統設計，使用者更換容易

在硬體規格上，CF-SX4的規格只有一種選擇，搭配的是第五代Core的i5-5300U處理器，相較於現階段市面上的筆電而言，這款產品在處理器更新的腳步較慢，畢竟，第7代Core處理器都已經上市。

記憶體和儲存搭配也略嫌保守。它的內建記憶體為4GB DDR3L，最高擴充也只到8GB，相對其他產品低，而硬碟規格仍是5,400轉的500GB傳統硬碟，配置較為傳統。相較之下，這次測試的其他產品，都已經是採用SSD固態硬碟。

與這次所有輕薄筆電相比，它的運算效能較差，儘管處理器相差只有一兩個世代，落差還不至於太大，但在硬碟讀寫效能上會有明顯的落差。

在續航力實測方面，CF-SX4能支撐時間為5小時多，在這次測試比較中，成績算是一般。但特別的是，CF-SX4的電池仍維持傳統可隨時方便更換的設計，而不像多數筆電改成內建。而且，若有長時間的使用需求，也可選購8Cell大容量電池換上，比起標準容量電池，預估可增加8成使用時間。

同時，CF-SX4已具備標準商用筆電的特性，像是內建TPM安全晶片，支援vPro管理功能，搭載Windows 10專業版作業系統。售價方面，這臺產品要價59,800元，也不便宜，但由於包含亞太地區4年保固，比一般商用要求3年要長，算不錯。

其他特色方面，CF-SX4採用LED背光霧面螢幕，解析度1600×900，螢幕開闔能做到完全平躺，同時這臺產品已經支援802.11ac無線網路規格，儘管這臺產品上市時間相較其他測試產品早，但基本的規格配置仍有一定的水準。



Panasonic CF-SX4 效能比較圖表

效能測試短評 這臺CF-SX4的處理器規格較舊，且沒有SSD的配置，運算效能不夠出色是可預期的，像是Excel方面的測試是7臺排最後，倒是在WinRAR基準測試中還能排第5，贏過搭配Core m7處理器的HP產品，以及採用i7-6650U（2.2GHz）的微軟Surface Pro 4。另外，我們若以AS SSD Benchmark測試這臺產品的硬碟效能，結果為讀取79.45 MB/S、寫入65.60 MB/S，明顯落後搭配SSD的機型。

而它在續航力實測的表現算是中等，有5小時14分的使用時間，可惜還是低於7臺的平均水準。

PanasonicToughbookCF-SX4特色一覽

提供HDMI與VGA埠 視訊連接埠方面，在HDMI埠 1 之外，CF-SX4也保有現在產品越來越少配置的VGA埠 2 。

具輕量強固特性 延續Toughbook系列風格，CF-SX4的機身外觀看起來方正厚實，帶來較強烈的安全防護感受，不過機身很輕，僅有1.16公斤重。

維持可拆卸電池設計 不像大多筆電都改為電池內建，CF-SX4仍維持卡榫式易拆卸設計，並有大容量電池的選配項目。

內建光碟機與獨特圓形觸控板 現在的輕薄筆電已經越來越少見到光碟機配置，而CF-SX4這臺12吋大小的機身上，竟能提供相當難得。它的圓形觸控板設計也很獨特。

產品規格

Panasonic CF-SX4

● 原廠：Panasonic(02)2227-6125

● 建議售價：59,800元

● 保固：亞太地區4年

● 顯示器尺寸：12.1吋

● 螢幕解析度：1600×900（霧面）

● 處理器：Core i5-5300U 2.30 GHz（TDP：15瓦）

● 記憶體：4GB DDR3L-1600（最大8GB）

● 硬碟容量：500 GB傳統硬碟

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：1.16公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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