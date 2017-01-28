在HP筆電產品中，EliteBook是大多數使用者熟知的商用系列，近年他們主打的EliteBook Folio，聚焦在商用高階超輕薄的產品定位，而我們這次測試的12.5吋EliteBook Folio G1，更是當中的翹楚。在這次7臺測試產品中，Folio G1重量最輕，不到1公斤，厚度也只有1.19公分，攜行與使用手感都很舒適。如果用戶對於高可攜性有強烈的需求，這款產品可說是相當適合的選擇，同時，這款產品也標榜通過軍規測試，提供足夠的堅固程度與耐用性。

搭載節能Core m處理器，採極輕薄設計

在硬體規格上，Folio G1搭載Skylake平臺的Core m7/m5/m3系列處理器，也就是在省電與散熱方面更具優勢，並採用無風扇設計。而我們測試的這臺產品，配置雙核心1.2 GHz的m7-6Y75，記憶體的標準配置是8GB LPDDR3，硬碟則是512GB SSD，並搭載Windows 10專業版，提供3年全球有限保固，要價59,900元，價位不低。

與這次所有測試筆電相比，Folio G1的運算效能並不突出，畢竟是測試產品當中，唯一採用超低功耗CPU的產品，不過整機的續航力實測表現相當出色，搭配4Cell、38WHr規格的電池，使用時間能超過7小時，在所有產品中名列第2。

周邊規格方面，這臺產品配置2天線的802.11ac無線網路晶片，TPM、vPro等商用功能也具備，它的螢幕解析度為1920×1080，同時具有防眩光、廣視角特性。另外，用戶還可額外改配4K與觸控螢幕，以及對應Windows Hello臉部辨識的紅外線攝影鏡頭，而硬碟配置也能改用NVMe規格SSD。

使用手感極佳，並具獨特Skype快速鍵

12.5吋的EliteBook Folio G1，最吸引人的地方，無疑是極輕薄的機身設計，實測重量僅0.985公斤，在這次7臺受測產品當中最輕，加上具有超薄的機身厚度，我們即使單手拿著一陣子也不吃力，這點對於常需要商務攜行、移動使用的使用者來說，相當具吸引力。而且，它的外觀採用鋁合金材質打造，並強調通過軍規MIL-STD 810G測試。

使用上，Folio G1提供緊實的鍵盤手感，打字相當舒適，不論手指放在鍵盤上，鍵粒回饋力道都很不錯，在小巧的機身上，仍然提供了令人滿意的打字手感。而它的觸控板採一片式設計，不論是單指滑動、多指觸控手勢的使用觸感，都很不錯。同時，它也具備螢幕上蓋開闔180度，與背光鍵盤設計。

與其他產品不同的是，Folio G1的鍵盤區上，針對Skype for Business提供了快速鍵，像是按F1到F7功能鍵的位置，就可快速控制商務用Skype軟體的接聽、掛斷、靜音與大小聲，相當特別。

極輕薄的機身設計雖好，相對來說也犧牲了連接埠的空間。這臺產品僅在機身右側配置2個USB-C介面的Thunderbolt 3連接埠，而左側也只有音源連接埠，畢竟這類極為輕薄的筆電產品，機身側邊已經沒有多少空間。特別的是，這臺產品的電源孔也統一為USB-C介面，不像傳統產品都是專屬電源插孔，這對於未來筆電充電應該也較為有利，留意變壓器規格就好。只是在接上電源後，僅剩一個 USB-C埠可運用。

如果有更多周邊裝置使用需求，就需要搭配轉接器使用。HP提供了各式USB-C轉接頭，同時也有一款小巧可攜的選購配件USB-C Travel Dock，僅0.095公斤重，直接接在USB-C埠後，可擴充VGA、HDMI埠、網路埠與2個USB埠，另外還有底座形式的Elite Thunderbolt 3 Dock可選。



HP EliteBook Folio G1 效能比較圖表

效能測試短評 HP EliteBook Folio G1搭配的是強調節能的Core m處理器，雖然配置高階的m7-6Y75，但在運算效能還是不夠理想，像是壓縮基準測試中，比8臺平均值低了2成左右。不過我們在Excel運算測試中發現，這臺Folio G1應是搭配SSD的關係，還是能贏過搭載i5-5300U與傳統硬碟的產品，還算有一定水準。至於硬碟效能測得數據結果為，讀取491.56 MB/S、寫入420.75 MB/S。

在續航力測試方面，Folio G1的續航力為7小時4分，比8臺測試產品平均值都能多上1小時，表現算是相當出色。

HP EliteBook Folio G1特色一覽

搭載Core m處理器 採極輕薄、無風扇設計的Folio G1，處理器配置熱功耗更低、更省電的版本為主。

提供2個Thunderbolt 3埠 Folio G1不僅最輕薄，連接埠也精簡到只有兩個USB-C介面的Thunderbolt 3埠。特別是它的電源孔也統一為USB-C介面。

僅0.985公斤重 我們以電子秤實際量測這臺12.5吋的Folio G1，僅有0.985公斤重，相當輕盈。

具Skype快速鍵獨特設計 這臺筆電鍵盤區的F1到F7功能鍵上，設計了可快速操作Skype for Business軟體的功能，像是接聽、掛斷、靜音與大小聲。

產品規格

HP EliteBook Folio G1

● 原廠：HP 0800-010-055

● 建議售價：59,900元

● 保固：3年全球有限

● 顯示器尺寸：12.5吋

● 螢幕解析度：1920×1080（防眩光）

● 處理器：Core m7-6Y75 1.2GHz（TDP：4.5瓦）

● 記憶體：8 GB LPDDR3-1866（On Board）

● 硬碟容量：512 GB SSD

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：0.985公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

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