這次測試的聯想14吋商用系列筆電ThinkPad T460s，是一款採用Ultrabook設計、高階定位T系列的產品，搭載第六代Core i5/i7處理器，雖然不像他們旗下知名的X1 Carbon產品那麼輕盈，但帶來了更佳的擴充性與豐富連接埠配置，它的機身外型上，看起來也像是較厚版本的X1 Carbon。

在這次7臺測試產品之中，它是唯一的14吋機種，提供了較大的螢幕顯示，具有最多的連接埠種類與數量，實測這臺產品的重量為1.418公斤，是所有測試產品最重，但仍在1.5公斤之內，還可接受。對於用戶來說，這臺產品算是兼顧螢幕尺寸、周邊擴充性、效能與重量的選擇。

提供高階硬體規格，並搭載PCIe NVMe固態硬碟

我們測試的這臺T460s，配置了雙核心2.6 GHz的i7-6600U處理器，8GB DDR4-2133記憶體，以及512GB PCIe NVMe SSD，作業系統為Windows 10專業版，是該款機型的高階規格配置，在這次所有測試筆電中，具有相對不錯的運算效能表現，而由於應用PCIe NVMe規格SSD，硬碟效能也很突出。

同時，這臺產品本身最高內建8GB記憶體（On Board），另有一個插槽可擴充，可換裝一支16 GB記憶體，也就是能搭配到24 GB的容量，比起一般主流輕薄筆電普遍最大16 GB要高，相當不錯。

在續航力實測方面，這臺產品可運行達5小時，表現並不突出，在7臺產品中排第5。附帶一提的是，這臺產品的內建電池分為前後兩顆，分別是3 Cell、23.5瓦時，以及3 Cell 26瓦時，與一般產品設計稍有不同。而我們也注意到，它的充電速度比其他測試產品要慢。

這臺T460s的14吋顯示器，解析度為1920×1080，特別之處是同時提供觸控功能，其他規格方面，它內建2天線的802.11ac無線網路晶片，同時也具備TPM、vPro與指紋辨識器等商用功能。其中，指紋辨識器改用按壓式設計，方便用戶手指不需移動就能掃描。不錯的是，像是觸控螢幕、NVMe SSD等客製規格，都已經配置在這臺產品之中。

基本上，以這臺產品規格的配置來看，售價大約是58,205元，價格沒有想像中貴，但這是1年保固的價格，不像其他產品大多提供3年。若從這款產品的最低規格而言，售價則是40,345元起。

連接埠種類與數量最豐富，且操作方式多元

相較於這次其他測試產品，14吋的T460s也提供了較為豐富的連接埠，且在輕薄的機型設計當中，充分利用了機身側邊的有限空間。

像是它的機身右側就提供了2個USB 3.0埠，HDMI埠與Mini DisplayPort埠，甚至還有網路埠、智慧卡與Sim卡插槽，配置相當緊密；機身左側則有1個USB 3.0埠、SD卡插槽、音源連接埠、電源插孔與散熱出口；而在機身底部也有可連接ThinkPad Pro Dock擴充機座的專屬連接埠。

機身外觀上，T460s維持ThinkPad的一系列特色，像是螢幕上蓋開闔可180度，強調通過軍規MIL-STD 810G測試，鍵盤區有TninkPad愛用者熟悉的小紅點與滑鼠按鍵配置，觸控版也支援多指手勢操作，加上這臺產品的螢幕可觸控，操作方式相當多元。

使用上，14吋機身的鍵盤區域大，能提供較寬的按鍵尺寸，打字手感與鍵粒反饋力道適中，同時具有弧度的鍵帽設計，當手指貼於鍵盤時的觸感也很舒適，並且提供背光鍵盤功能。另外，用戶也可用Fn+ESC鍵快速切換Fn功能鍵的鎖定。



聯想ThinkPad T460s 效能比較圖表

效能測試短評 這臺聯想ThinkPad T460s搭載了i7-6600U處理器，運算效能方面的表現出色，特別是在壓縮基準測試排名第一，Excel相關測試也有不錯的表現，測試結果均在7臺平均表現之上，花費時間較短。而硬碟效能方面，由於配置了PCIe NVMe SSD，因此讀取效能非常突出，測試時所得到的結果為讀取1907.29 MB/S、寫入381.85 MB/S。

而在續航力實測方面，這臺產品可支撐5小時6分，低於7臺測試產品平均水準，表現並不突出。

聯想ThinkPad T460s特色一覽

內建超高速固態硬碟 這臺T460s配置了Samsung PCIe NVMe規格SSD，提供了極為出色的硬碟效能。

連接埠配置緊密且豐富 機身側邊充分利用，像是T460s右側具有USB埠、HDMI埠、Mini DisplayPort埠與網路埠，甚至還提供智慧卡與Sim卡插槽。

經典小紅點設計 維持ThinkPad一貫的小紅點和實體滑鼠按鍵設計，而且，T460s鍵帽並帶有弧度設計，可對應手指貼合更舒適。

螢幕可觸控 我們測試的這臺T460s同時提供了螢幕觸控操作能力，可增加更多使用彈性。

產品規格

聯想ThinkPad T460s

● 原廠：聯想0800-000-702

● 建議售價：58,205元

● 保固：1年

● 顯示器尺寸：14吋

● 螢幕解析度：1920×1080（觸控、防眩光）

● 處理器：Core i7-6600U 2.60 GHz（TDP：15瓦）

● 記憶體：8GB DDR4-2133（最大24 GB）

● 硬碟容量：512 GB NVMe SSD

● 作業系統：Windows 10專業版 64位元

● 實測重量：1.418公斤

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９