時間過得很快，距離我們上一次製作商用筆記型電腦採購大特輯，不知不覺竟已經超過4年，主要是新推出的機型不多，而且各大品牌廠商的旗艦型產品上市時間，也不一定跟隨英特爾發布新一代PC處理器的腳步。

而就整體個人電腦市場來看，前景依然黯淡，根據研究暨顧問機構Gartner在今年1月發布的消息，當中提到全球PC出貨量，已經連續第五年下滑（到2016年為止），而原因包括：「PC購買行為模式出現根本變化，節慶促銷也普遍疲軟」、「技術升級的吸引力不足以帶動實質市場成長」。

Gartner所謂的技術升級，主要是指二合一或輕薄型筆電的推出，以及電池續航力等技術層面。的確，這幾個部份是近年來新款筆電發展的重點特色，不過，根據我們的觀察，經歷廠商競相推出各式變形筆電的浪潮，後繼的二合一或輕薄型筆電的設計趨於保守務實，不少產品幾乎都以微軟Surface 系列筆電做為標竿，再設法添加自身特色。

對於這些仍持續演進、改良的二合一或輕薄型筆電，我們一直滿好奇實際使用的效果，因此也策畫了這次採購特輯，涵蓋7種廠牌的商用機種，一如預期，大多數產品都具有外型輕薄、長時間不插電也能使用的特性，而且因為處理器世代交替與固態硬碟成本下降的關係，現在也能搭配運算效能佳、卻較不耗電的CPU，以及大容量與更高速的SSD；較令我們意外的是，超過一半的受測機型，強調機身結構採用更為強固的設計，提升耐用性，而且已通過美國軍規MIL-STD 810G的測試驗證。

此外，因為新的周邊裝置規格開始崛起，我們在這些受測的新筆電上，也看到部分機型開始內建USB-C的連接埠，而能外接USB 3.1、Thunderbolt 3的裝置，甚至連外部電力，都可透過USB-C接頭的電源線來取得。

例如我們這次測試的HP EliteBook Folio G1，而放眼市面上的所有新款筆電，也許提供了USB-C埠，但能支援USB-C供電的機型並不多見，目前我們看到僅有蘋果MacBook Pro、Dell XPS 13、HP Spectre，以及華碩Zenbook 3等產品做到。也許在不久的未來，所有的行動設備都可以透過USB-C的標準，達到單一介面來接電的理想，而擺脫需搭配專屬電源線的不便。

說到充電，在今年1月初舉行的全世界最大的CES消費性電子大展，Dell展出首款支援無線充電的12吋二合一筆電Latitude 7285，根據微軟Windows Blog的消息，產品預計在夏季推出，價格將於5月的Dell EMC World大會上公布。除了Dell之外，照理來說，其他筆電廠商應該也會不甘示弱，而迅速跟進。

除了硬體規格的持續演進之外，近期市面上新推出的筆電預設安裝的作業系統，幾乎都是Windows 10，關於這部分的特色，除了微軟以外，似乎較少廠商強調，不過，我們仍須關注相關的進展，因為這後續也可能會影響使用者操作個人電腦的方式。

繼去年8月2日推出週年更新版，微軟Windows 10下一波大改版——創作者更新版（Creators Update），據傳是在今年4月發行。這一版的Windows 10，將強化3D圖像內容的製作應用，Windows多年以來內建的繪圖軟體——小畫家，終於要支援3D；另一個重點，則是對於擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）的支援，微軟將提供更多App，以及相關的特色與導覽輔助機制，讓使用者能夠操作一般的應用系統、遊戲，以及各種多媒體數位內容，同時，也將與HP、聯想、Dell、宏碁、華碩等廠商合作，推出更多內建感測器的頭戴式裝置，來因應這些實境應用。

以這樣的態勢而言，說不定在下次我們進行筆電採購大特輯時，將會看到更多整合3D與混合實境應用，甚至是AI人工智慧的輔助，進而改變現行的個人電腦操作體驗。

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