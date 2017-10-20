臺灣是一個總面積只有3萬6千平方公里的蕞爾小島，缺乏天然資源，因而許多產業都發展不起來。每每談及臺灣產業的未來，最常被提及的現實問題，就是資源不足與內需市場太小。然而，或許我們已經習於臺灣很小的宿命，而忽略了在地理空間以外，臺灣所掌握的另一種天然資源。

在資訊安全領域，臺灣其實擁有一項充沛的天然資源──惡意程式。多年來針對臺灣政府與企業的網路攻擊未曾中斷，數不清的惡意程式從天而降，造就了臺灣這項得天獨厚的優勢。

視惡意程式為天然資源，並非自我解嘲的玩笑話。臺灣看在資安專家的眼裏，甚至是「惡意程式的寶島」，因為這裡不僅是惡意程式密度最高的國家之一，而且許多特種惡意程式都是臺灣首度發現。而在資安的世界，誰能掌握惡意程式與威脅情資，就能先發制擊；就如同在石油世紀，誰掌握了原油，就能掌握世界經濟。

而最近遠銀SWIFT被駭事件中，有兩個插曲，再次凸顯臺灣應該更積極看待這個天然資源，進而把受到密集攻擊的劣勢，轉為發展資安產業的優勢條件。

其一，是上周遠銀被駭事件發生後，我們緊急製作封面故事，快速匯整各方所掌握的訊息，並且盡可能描繪出事件經過（相關報導：遠東銀行遭駭追追追）。期間我們取得了5個惡意程式的資訊，於是將其製作成表格，刊載於新聞，以利讀者用於企業內過濾這些惡意程式入侵。然而，在我們後續追蹤事件時，卻發現斯里蘭卡的金融電腦安全事件應變中心的漏洞警告單，所列的5個惡意程式的資訊，與iThome製作的表格相同，而斯里蘭卡的資訊是由臺灣的TWCERT/CC提供。由於我們為了便利讀者閱讀，出刊所製作的表格型式已與當初原始資訊不同，經TWCERT/CC告知後，斯里蘭卡的警告單因而加註資料來源為iThome新聞。

這件事令我不解之處，並非TWCERT/CC取用iThome新聞所整理的資訊。我們在報導中整理出惡意程式相關資訊，就是因為知道這對大家有幫助，而透過我們將訊息大量傳播出去，是媒體的職責。我更擔心的是，TWCERT/CC是否在第一時間掌握這些惡意程式的情資，因為TWCERT/CC位居臺灣資安事件通報的中樞，若TWCERT/CC未能在第一時間掌握重大資安情資，那就表示臺灣整體面對資安情資仍不夠積極。

第二個插曲，是有人在10月3日，將攻擊程式上傳到VirusTotal這個公開的惡意程式檢測網站，於是，全球許多資安研究員都獲得惡意程式樣本檔案，而過沒幾日，國外多家資安公司就有了進一步動作，他們紛紛發布遠銀SWIFT被駭事件的惡意程式分析報告，並提供過濾惡意程式的情資給用戶。（相關報導：權限控管超級重要！駭客入侵遠銀關鍵，就是這兩組帳密遭盜）

關於此人的身分，及其上傳攻擊樣本至公開檢測網站的動機，尚無法得知。但這個情況的發生，正凸顯惡意程式情資對資安公司的重要性，因為，資安研究員手上若無攻擊樣本，可謂英雄無用武之地。但正當國外資安研究員順利取得威脅的樣本而大展所長，尷尬的是，臺灣的資安研究員卻由於情資缺乏整合，而陷於巧婦無米之炊的困境。

其實，在政府、學校各單位，以及接下來將成立的金融機構資安資訊分享與分析中心（FISAC）等，都擁有許多惡意程式與攻擊情資，政府除了建立情資分享與分析中心，更應該建立一套情資分享機制，把臺灣的情資整合起來，讓臺灣的資安研究員、資安公司都可以在第一時間，取得惡意程式樣本與攻擊情資，加以分析研究，促使資安情資成為推動產業發展的養分。

下一期，我們再來探討為何情資是推動資安產業的關鍵。