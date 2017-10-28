資安威脅情資何以重要，肇因於資安威脅的演變。在十幾年前，資安威脅主要來自電腦病毒與蠕蟲，其目的是癱瘓電腦，而始作俑者大多是想展現技術的高手。接著，伴隨電腦與網路的高速發展，資安威脅快速演變為駭客入侵、僵屍電腦、間諜軟體，入侵政府或企業竊取資料。近年來，更為常見的是難纏的針對性攻擊（APT）、零日漏洞攻擊，及勒索軟體。威脅層面更深、更廣的攻擊行動，不僅是竊取資料，更會謀財害命，而受害災情也不再局限於特定區域，往往迅速遍及全球，更有甚者，背後主謀幾乎都是網路犯罪組織或國家網軍。

道高一尺、魔高一丈，資安防護技術也隨著威脅進化。最早的第一代資安防護技術，主要是偵測與過濾病毒或蠕蟲程式，保護電腦正常運作；第二代資安防護技術，則以阻擋駭客入侵的防火牆、網路入侵防禦等技術為主。第三代資安防護技術，因為要對抗那些利用未知漏洞發動攻擊的APT與零日攻擊，必須更側重於資安攻擊事件與惡意程式的分析與研究，因而掌握資安威脅情資就是第三代資安防護技術的關鍵。

但是，據了解，在臺灣想要合法交流惡意程式樣本，其實存在著不少障礙。就遠銀事件來說，有些臺灣資安研究員向相關單位索取惡意程式樣本，卻被偵察不公開的理由擋在門外；也有一些臺灣資安研究員，雖然手上已握有惡意程式樣本，並有分析研究的結果，卻限於簽署客戶保密條款，而無法將分析結果公諸於世。因而諷刺的是，一件發生在臺灣的重大資安事件，卻是國外資安公司率先發布研究報告。

看在他國眼裏，這樣的處境顯得臺灣沒有優秀的資安公司，另一方面，臺灣企業也只能繼續接受外國的月亮比較圓。但事實上，臺灣優秀的資安公司進駐現場調查與分析的結果，並不下於國外資安公司。

其實，臺灣擁有頂尖的資安研究人才，也有不少人想要投入資安產業；同時，臺灣也是惡意程式的寶庫，不缺研究與研發題材。政府應該以更宏觀的策略推動資安情資分享社群，建立一套情資分享機制，把情資與資安研究整合起來，讓資安研究員在第一時間獲取惡意程式樣本與攻擊情資，得以分析研究。如此，源源不絕的資安情資持續灌溉，讓臺灣資安產業保有活水，絕對會吸引更多人才投入。

類似的做法，早有前例。今年初在全球大肆侵略的WannaCry勒索軟體，之所以很快在一周內獲得有效控制，全世界都歸功於一位英國研究員意外的發現。但其實關鍵是英國政府的情資分享計畫。

當時這位英國資安研究員發現WannaCry勒索軟體有個Kill Switch機制，它會嘗試連結一個特定的網址，若成功連上該網站，就自動停止運作，顯然攻擊者利用這個機制來控制攻擊行動。

因為這樣一個發現，這位研究員立即註冊該網址，因而即使WannaCry仍持續擴散感染，卻因此而不會發作。此舉成功阻止WannaCry全球大爆發，讓這位英國研究員意外地成為全球英雄。然而這名專家卻特別感謝英國政府，若非英國國家資安中心（NCSC，隸屬GCHQ）成立的情資分享社群（CiSP），讓他在第一時間取得WannaCry的樣本，也是英雄無用武之地。

這樣的經驗值得臺灣效法。在總統宣誓資安等於國安之後，推動資安產業就成為政府重要的資安政策，然而政府未必有充分資源滿足各方需求。例如廠商無不希望政府加大對國內產業的採購，但政府預算終究有限，這麼做只有短期的效果。長遠來看，必須從關鍵樞紐下手，才能坐收槓桿效益，進而創造臺灣在國際資安領域的影響力。

我認為，資安情資應該挹注產業，提供一個持續有養分的產業發展環境，孕育資安人才與促使產業成長茁壯，而不是由政府一一拉拔。所以，建立臺灣的資安情資分享社群，不失為扭轉臺灣資安產業發展的長遠作法。