智慧家庭 Amazon

亞馬遜推出結合智慧門鎖的Amazon Key服務，可讓快遞送貨進家門

繼推出能縮短網購流程的Dash Button鍵，Amazon最近再宣布推出Amazon Key智慧門鎖系統，消費者只須透過App訂購Amazon商品後，即使人不在家，送貨員也可開啟門鎖將商品送進家門，並且全程由攝影機監視過程。Amazon Key包含了雲端家用攝影機及第三方業者推出的智慧門鎖，如Yalo及Kwikset等。攝影機與門鎖間以Zigbee連線，Amazon雲端攝影機也會錄下送貨過程影片。Amazon Key除了網購送貨也可以有其他應用。例如能授權居家清潔公司在消費者不在家時進入打掃，或是請人幫忙遛狗等。Amazon指出，由於送貨員不需輸入密碼，也讓服務過程變得更快。不過Amazon Key僅提供做為Amazon Prime會員的專屬服務，預計於11月8日在美國37座城市上線。（詳全文）

物聯網平臺 Line

Line明年將推出物聯網平臺Line Things，要讓Line變成IoT裝置管理及控制中樞

繼推出Line beacon後，Line又宣布，也要變成一家IoT平臺商，還預告明年將推出自己的物聯網應用平臺Line Things，要讓Line變成是IoT裝置的管理和控制中樞，未來用Line訊息就能控制家電及更多IoT裝置，讓使用者取得IoT服務更容易，像在智慧家庭方面，未來能透過Line來管理和控制家中的智慧電器，如打開門鎖，或遙控電視，或是提供遠端居家監控的功能；運用在車聯網應用，也可以透過Line App來取得車輛資訊，來幫忙提醒駕駛目前剩餘油量，發送提醒通知等。甚至Line也打算推出自己的Line Things物聯網裝置。（詳全文）

擴增實境 亞馬遜

Amazon為自家購物應用新增AR功能，購買前可先檢視商品在家中的擺設

擴增實境購物正夯， Amazon最近在自家購物應用Amazon App中，新增了AR View擴增實境功能，可以讓購買者在訂購商品前，先在手機螢幕上，利用AR檢視商品在家中擺設的樣子，再來決定要不要購買，以減少網上訂購退貨的情況。只要打開手機App的相機圖示，就能夠開啟AR View功能，在手機螢幕上檢視商品擺放在家中的3D渲染效果，還可以依自己喜好移動及旋轉位置，來觀看適不適合在家中擺設。目前Amazon已提供上千種產品可選用AR檢示，之後也將能直接從個別商品目錄來觀看AR效果。（詳全文）

混合實境 HoloLens

微軟HoloLens眼鏡再推向歐洲29國，瑞士、土耳其及中東也開賣

微軟日前宣布將擴大混合實境（Mixed Reality, MR）頭戴裝置的銷售地區，從原來的澳洲、紐西蘭、法、德及英國等10國，再推向歐洲29國，將使銷售地區成長為39個國家。新增地區包括荷比盧、捷匈、北歐5國、東歐、瑞士、土耳其等29個歐洲及中東國家。隨著MR技術成熟，開始有更多企業投入相關應用，包括福特汽車將利用HoloLens裝置加快汽車外型設計，也有日航利用HoloLens整合數位維修及操作手冊，提供機師訓練指引等應用。（詳全文）

自動駕駛 Google

Google為何放棄人為介入選擇全自動駕駛？

源自Google早期自駕車專案的Waymo最近在宣布Waymo自駕車「即將」進入商業化階段同時，Waymo執行長John Krafci也首度透露當初Google為何選擇全自動駕駛的原因，在於早期測試輔助自動駕駛時，經常會發現測試駕駛員會在汽車字自動行駛時容易分心，如打盹、玩手機，而無法在緊急狀況發生時即時接手，容易導致意外事故的發生，所以最後才決定放棄輔助駕駛的研發，決定專注研發完全不需要人類介入的全自動駕駛功能，也反對輔助駕駛技術。（詳全文）

Honda 自駕車

日本車廠展示迷你自駕車雛型，將來不只能送貨還能幫忙招攬生意

日本車廠Honda在最近舉行的日本東京車展上，對外展示正在開發中的一臺迷你自動駕駛車RoboCas，外型與市面上的送貨機器人相似，還有雙會轉動的LED大眼睛，相當可愛迷人。RoboCas也內建有Honda的自動駕駛技術，可以在路面上自動移動，也能夠用來送貨，將客人訂購的物品送到指定位置。Honda表示，RoboCas未來也可以運用在行動咖啡車或咖啡店的空間，可以幫忙業者招攬生意，還可以陪客人玩耍和唱歌。Honda表示， RoboCas預計將在 2019 年上市。（詳全文）

無人機 美國

川普放寬美國無人機測試，盼催生更多應用

美國總統川普日前簽署一項無人機（UAS）的測試計畫，將把無人機整合至國家空域系統（NAS），並授權更複雜的無人機操作，可望造福正在其他國家實驗各種無人機服務的美國業者，如Amazon及Google等。此一無人機測試計畫著眼於解決將無人機納入國家領空的難題，同時降低無人機對大眾所帶來的安全風險，針對政府機關、社區、無人機所有人與操作者提供監管的確定性及穩定性。美國運輸部與聯邦航空管理局也將制定出一個無人機管理框架，允許更複雜的無人機操作，放寬原本禁止的飛行規定，如夜間飛行、飛過人們、操作人員的視線範圍內等等，以釋放無人機更多的可能性。（詳全文）

無人機 法規

為避免造成安全威脅，臺灣無人機法規修法將採實名制登記

不同於美國法院先前推翻美國聯航航空管理局（FAA）的無人機註冊規定。行政院在最近通過的民用航空法修正草案中，明定無人機須採實名制登記，即使是個人所有的無人機，凡是重量超過250公克者，之後都必須加以註冊，以避免無人機造成安全及隱私威脅。修正草案還規定操作重量介於1到25公斤的無人機時，操作員需要經過測驗取得相關的操作證，才能遙控操作，一旦有違法，最高可處30萬元的罰鍰，甚至還可以廢照。法規對於無人機飛行也有更清楚的規範，除了禁止在禁航區、限航區等管制四周飛行外，無人機飛行高度也不得超過400英呎（大約122公尺），且僅能在目視所及範圍內操作，也禁止夜間飛行等。英國政府最近也要求境內無人機需登記註冊，以釐清事故責任歸屬。整理⊙余至浩（詳全文）

圖片來源／Amazon、Line、Waymo、Honda

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資料來源：iThome整理，2017年11月