微軟周三在Future Decoded大會上宣佈混合實境（mixed reality, MR）頭戴裝置再推向歐洲29國，使銷售地區成長為39個國家。



新增地區包括荷比盧、捷匈、北歐5國、東歐、瑞士、土耳其等29個歐洲及中東國家，結合之前的澳洲、紐西蘭、愛爾蘭、法、德及英國等10國，使HoloLens舖貨地區已經來到39國。



虛擬實境及擴增實境（VR/AR）被科技業者視為下一波成長新亮點，近來相繼投入研發。不過和需整合手機或連結電腦的Google、臉書及Sony的VR頭戴裝置不同，微軟的HoloLens可獨立運作，且是將數位影像疊加在實體世界的AR裝置。這也使得HoloLens價格攀高到3,000美元，超出對手甚多。



不過，就在VR市場傳出成長不如預期的同時，HoloLens虛實影像疊加的特性卻在企業應用找到機會點，發展出製造、醫療、零售、營造及教育不同應用。例如9月間微軟宣布與福特汽車（Ford）利用 HoloLens加速汽車設計，也有醫院發展出讓麻醉師配戴HoloLens，方便手術中直接存取生理數據及超音波掃瞄片，或是日航利用HoloLens整合數位維修及操作手冊，提供機師和技術的訓練指引等應用。



微軟HoloLens及Windows體驗事業群總經理Lorraine Bardeen同時宣佈，今年4月HoloLens已經通過北美及歐洲眼鏡設備的基本撞擊防護標準NSI Z87.1, CSA Z94.3 及 EN 166的驗證，表示已可用於生產環境下，使用者不需要額外多戴一副防護眼鏡。



微軟表示正在開發HoloLens的硬殼頭罩配備，以便用於營造或其他高風險的作業環境。