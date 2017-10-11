Nokia周二宣佈將終止Ozo虛擬實境（virtual reality, VR）攝影機產品線，未來則聚焦數位健康以及專利技術授權業務。
Nokia同時宣佈裁減1090名員工中310人，這些員工主要分別在美、英國及芬蘭。Nokia也邀請這些員工代表進行資遣的條件協商。
VR曾被視為下一波新興電子產品市場，Nokia也在2015年推出了專門用於影片工作室製作VR內容的高階攝影機Ozo。然而市場反映不佳，Nokia計畫縮減投資，聚焦在技術授權業務上。雖然仍會持續支援現有Ozo VR攝影機客戶，但未來攝影機及硬體版本的開發都會暫停。
Ozo是市場上頂級的VR攝影機，一推出時要價6萬美元，之後降價為4.5萬，不過還是比許多產品來得貴。Nokia的確爭取到迪士尼的合約，雙方業簽下多年期合約，將以Ozo攝影機拍攝製作的VR內容用於未來電影中。
原本VR被大為看好，IDC曾預期擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）產值在2021年將達到2150億美元，為今年的19億。可惜市場起飛速度不如預期，目前除了一些遊戲之外，消費者對VR內容的需求並不高，臉書Oculus、HTC Vive都面臨出貨量偏低的問題，因而紛紛改開發200美元上下的VR頭戴裝置，而Nokia鎖定的又是更利基、更高階、用戶更少的專業影片市場。
曾為世界第一手機大廠的Nokia握有相當豐富的專利，去年蘋果曾和Nokia打起專利侵權官司，蘋果今年為和解官司還付了Nokia 17億歐元。
Nokia未來將著重數位健康業務，這是該公司於2016年4月買下的法國數位健康量測裝置廠商Withings，後者提供穿戴式數位血壓計、心率、熱量及睡眠量測手錶，以及可量測BMI的連網體重計等。