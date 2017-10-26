美國總統川普（Donald Trump）周三（10/25）簽署一項無人機（UAS）的測試計畫，把無人機整合至國家空域系統（NAS），並授權更複雜的無人機操作，可望造福正在其他國家實驗各種無人機服務的美國業者，如Amazon及Google等。完整的計畫預計很快就會出爐。

此一無人機測試計畫著眼於解決將無人機納入國家領空的難題，同時降低無人機對大眾所帶來的安全風險，針對政府機關、社區、無人機所有人與操作者提供監管的確定性及穩定性。

美國運輸部（USDOT）表示，該計畫將協助運輸部與美國聯邦航空管理局（FAA）發展一個管理框架，以允許更複雜的低緯度操作，確認可平衡地區及國家利益的作法，改善與地方政府的溝通」解決安全及隱私風險，同時加速需特別授權的業務批准程序。

為了方便業者於美國境內展開測試，該計畫將評估是否放寬原本禁止的飛行規定，例如夜間操作、可飛過人們、飛行路徑不一定要在操作者的視線內、包裏的載運、偵測與避免技術，以及飛行員與無人機之間的資料連結安全性。可望釋放更多的無人機應用潛力，涵蓋商業、攝影、緊急應變管理、精準農業，與基礎建設的檢查及監控等。

FAA局長Michael Huerta表示，業者將可藉由該計畫展現他們的創新技術與應用，也能喚起大眾對無人機政策的重視進而參與討論。

有鑑於過去美國境內的無人機測試規定相對嚴苛，使得美國業者紛紛選擇於國外實驗無人機服務，例如Amazon與Google分別在英國及澳洲測試無人機送貨服務。