通訊軟體Line在今日（11/3）舉行LINE Taiwan TechPulse開發者大會上，不只揭露未來新戰略，也預告明年將推出自己的物聯網應用平臺Line Things，要讓Line變成是IoT裝置的管理和控制中樞，未來用Line訊息就能控制家電及更多IoT裝置，讓使用者取得IoT服務更容易，甚至Line也打算推出自己的Line Things物聯網裝置，不過企業版Line Things平臺最快明年Q4才會正式推出。

雖然與其他IoT廠商相比，Line跨入IoT市場較晚，不過Line近來也開始積極布局IoT市場，希望盡快趕上這波IoT熱潮，不只去年推出能提供商場導航及商家優惠推播的Line beacon功能，Line在今日登場的LINE臺灣開發者大會更宣布，也要變成一家IoT平臺商，將推出自己的物聯網應用平臺Line Things，要打造一個以Line App為基礎的物聯網平臺，能運用Line App串連不同裝置、使用者及服務，要讓控制管理IoT裝置變得更容易。

Line物聯網平臺產品負責人Joseluis Takahashi表示，透過Line Things平臺，可以幫助使用者解決以前不同IoT裝置之間管理的難題。他表示，目前市面上很多IoT裝置（如穿戴式裝置）使用前，都需要安裝特定專屬的App才能用，一旦裝置數量越多，管理越不易，但未來透過Line Things平臺，可以將這些IoT裝置的管理和連接，統一通過Line來集中管理，不用個別安裝不同的App，就可以在Line App上直接取得不同裝置提供的IoT服務。

例如，一臺能提供健康管理服務的智慧體重計，以往可能需要在手機先安裝App等到裝置開通才能用，但之後裝置只要經過Line 的註冊和配對後，就能經由Line Things平臺與IoT健康管理業者的平臺串接，來提供用戶所須的健康相關服務，像是能夠在你量測體重時，依據你每天量測體重記錄的資料，發送Line訊息告訴你體重增加還是減少。

Joseluis Takahashi表示，Line Things平臺在定位上，比較像是一個以B2B2C為主的IoT平臺，更加強調使用者體驗，可以將IoT裝置管理及服務，與通訊機器人Bot來結合，來提供更具互動的IoT服務，可以應用在更多智慧生活情境，在智慧家庭方面，也能透過Line來管理和控制家中的智慧電器，如打開門鎖，或遙控電視，或是提供遠端居家監控的功能，而運用在車聯網應用，也可以透過Line App來取得車輛資訊，來幫忙提醒駕駛目前剩餘油量，或是抵達目的地時用Line發送提醒通知，另外也能夠遠端遙控車門開關等。

Joseluis Takahashi也強調，Line Things平臺未來將只先提供裝置連接和管理為主，包含了裝置註冊、裝置清單管理、事件訊息遞送及授權認證等，暫時不提供資料分析等其他功能。而Line Things平臺取得IoT裝置資料的方式，除了可以直接透過Line Things平臺與連網裝置（如家庭閘道器、智慧電視等）連接，來取得資料外，也能夠經由裝置與手機Line App配對後，再將資料傳送到Line Things，再由IoT平臺將這些收到的資料，傳給裝置或服務業者來提供後續IoT服務

而這些負責提供服務的IoT裝置業者，也能利用Messaging API 以Line聊天室訊息方式來提供各種IoT服務，或是也能透過官方帳號，及利用Webview做為裝置管理和控制介面。對於裝置開發者而言，通過Line Things也可以讓開發者專注在應用開發，而不用花時間在處理設備管理和其他裝置的通訊問題上。

不過，Joseluis Takahashi表示，目前Line Things平臺還在開發中，預計最快明年第4季才會推出，他也表示，之後除了裝置的管理和連接外，也計畫加入更多新功能，包括基本的使用裝置分析、規則引擎等，甚至還打算推出自己的Line Things物聯網裝置。

Joseluis Takahashi也提到，目前Line已經和日本兩家業者展開合作測試，未來也希望尋求與臺灣IoT裝置和服務廠商有更多合作機會，讓更多不同的IoT裝置和服務都可以透過Line來提供。