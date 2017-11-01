很早就投入自駕車開發的Google因為早期測試發現駕駛員打盹、玩手機，而決定放棄輔助駕駛的研發，全心投入不需人力介入的自動駕駛技術。

源自Google早期自駕車專案的Waymo在本周展示利用加州Atwater市的前空軍基地改建的自駕車訓練基地，對各家媒體展示該公司自駕車的研發成果，同時執行長John Krafcik宣佈Waymo自駕車「即將」進入商業化階段，但並未說明確定時程。

Krafcik對媒體表示， Waymo還是Google自駕車專案一部份時，和許多同業一樣曾經投入過輔助駕駛（autopilot）技術開發，但在測試後決定放棄。輔助駕駛的概念是人與車協力駕駛汽車，平時由汽車自動駕駛，在危險時候由人類接手。

但在2013年的一次由Google員工上陣的自駕車高速公路測試中，當車子逐漸來到每小時56英哩（約90公里）時，人類駕駛員竟然出現打盹、化妝、玩手機等狀況，當時Google認為，人類長期分心之下一旦發生路上緊急狀況，根本來不及接手駕駛。也因此，後來Google及Waymo決定專注研發完全不需要人類介入的全自動駕駛功能，也反對輔助駕駛技術。

Google 2013年的測試影片直到本周才對媒體公開。

事實上輔助駕駛的確有其風險。2016年5月美國佛州就發生一宗Tesla Model S死亡車禍，原因在於車主未理會Tesla自動駕駛(Autopilot)軟體7次發出警告，要求車主應依規定將手放在方向盤上。研究發現，事發時駕駛人可能當時正在講手機，未能看到聯結車並及時踩煞車而釀禍。

Google正和克萊斯勒合作結合以Chrysler Pacifica測試其自駕車軟體。目前Google已經在紐約、舊金山、亞利桑納州鳯凰（Phoenix）市等地進行公路測試，日前Waymo宣佈密西根州成為最新加入測試的地區。