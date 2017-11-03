10/21~11/03焦點新聞

區塊鏈太夯，英國公司On-Line Plc改名為On-line Blockchain PLC，市值竟暴增394%

英國一家專門投資網路跟資訊業的上市公司On-line PLC，在上周五（10月27日）開市後漲了394%！原因來自「區塊鏈」，On-line PLC.在10月26日發出一份對投資人的聲明，要將公司名稱增加一個字，從On-line PLC變為On-line Blockchain PLC。

On-line PLC表示，區塊鏈跟虛擬貨幣是一個令人振奮的領域，他們也試圖要在各項應用中拓展區塊鏈這項技術。隨著成果越來越豐碩，On-line PLC認為有其必要將區塊鏈一詞納入公司名稱中，來反映出他們在這個領域的耕耘。

這項聲明是在周四發出的，當天股價上漲了19%，到了隔天就直接大漲394%，打破了他們在1996年在倫敦證交所以來的紀錄。在26、27日兩天的成交量也達到2百90萬美元，幾乎是該公司一整年成交量的16倍。

根據彭博（Bloomberg）的報導，即便On-line PLC再度發聲明表示，自家的區塊鏈產品的發展還在很早期，仍舊在倫敦時間下午的2點半左右成長了238%，市值來到4百40萬英鎊（約5百80萬美元），是該公司2005年後的最高點。彭博也指出，這不是第一次投資者對區塊鏈表達出如此高昂的興趣。美國科羅拉多州的一家名為Bioptix股份有限公司，將名字改為Riot Blockchain後，市值也是直接暴漲2倍。

比特幣漲跌有如雲霄飛車，近日重現漲勢的比特幣在周四升破7,000美元，達到歷史新高。根據數位貨幣交易平台Gdax目前1比特幣價值來到7,055美元。

比特幣今年初重返1000美元後，在市場高度需求下於5月突破2,000美元，隨後一路挺進。雖然9月中在中國當局管制過熱的虛擬貨幣發行及交易，下令停止中國境內比特幣交易後，一度由5,000美元跌到3,000美元，但隨後比特幣跌深反彈，全球最大期貨交易所GME Group本周宣佈年底推推出比特幣期貨，帶動比特幣攻上歷史新高。

隨著虛擬貨幣在市場上的需求漸增，再加上全球的加密貨幣種類已超過1,100種、市值等因素推波助瀾下，虛擬貨幣間的轉換（Crypto-to Crypto）的需求也逐漸浮現。臺灣就出現了天馬虛擬商品交換平臺（TMDEX，簡稱天馬），不像目前現有的Maicoin或幣託（BitoEX）所提供的服務，可以將法幣換成虛擬貨幣，天馬只做虛擬貨幣的交換。首波上架的幣種包括比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、以太坊經典（Ethereum Classic）、萊特幣（Litecoin）。

天馬表示，虛擬貨幣的交換平臺分為第一代與第二代，第一代只相信比特幣，否定其他非比特幣的虛擬貨幣（Altcoins），一直到今年開始才逐漸接受以太幣與萊特幣。而第二代的虛擬貨幣交換平臺則是廣納比特幣及所有新的虛擬貨幣，不經手任何法幣，如天馬，就是第二代的交換平臺。

以往，法幣兌換虛擬貨幣需要抽許高額的中介手續費，平均在16%~18%之間，而天馬提供的虛擬貨幣間的轉換，只需要抽取1%的手續費，而且現在正在試用期間，到12月底前都不收取手續費。天馬特別強調自家平臺的安全性，透過Cloudflare的DDoS防禦服務及SSL，多層、多叢集系統架構，來維持平臺的安全性。同時，也用多重簽名及冷存儲機制機制，來防範駭客的攻擊。

Mastercard開放區塊鏈API，主攻B2B間的支付應用場景

信用卡龍頭之一的萬事達卡（Mastercard）在10月20日宣布，開放自家的區塊鏈API，供金融機構、合作夥伴來串接，現階段主攻B2B的支付場景。萬事達卡指出，他們的技術團隊已經完成區塊鏈服務的測試和驗證，也試圖克服跨境支付間的速度、透明化及成本問題。萬事達卡的區塊鏈可以填補他們現有的功能，包含虛擬信用卡（virtual cards）、企業支付資金的平臺Mastercard Send及支付服務Vocalink，並支援各種形態（區塊鏈為基礎、信用卡為基礎或是帳戶為基礎）的金流，包含跨境支付、B2B支付。

而萬事達卡也指出，Mastercard blockchain有四大特色：隱私（Privacy）、彈性化（Flexibility）、可容擴性（Scalability），以及觸及率（Reach），尤其萬事達卡的支付網絡涵蓋了2萬2千家金融機構，透過區塊鏈可以高度整合資金流動。

另外，Mastercard實驗室執行副總Ken Moore表示，Mastercard也不會強制採用，而是讓合作業者可以根據需求，無縫地使用現有或是新的Mastercard支付方式。而且，萬事達卡的野心不僅如此，他們還加入了企業以太坊聯盟（EEA），跟許多企業共同開發區塊鏈的應用案例，不固守在傳統的支付環境中。

隨著首次代幣眾籌（ICOs，Initial Coin Offerings）越來越熱門，但各國相關的法規卻跟不上腳步。法國金融市場管理局（AMF，Autorité des marchés financiers）開始正視此事，出面蒐集各方人馬的監管意見，更發起獨角獸計畫（UNICORN，Universal Node to ICO’s Research & Network）要深入討論是否支持ICO交易。

AMF指出，他們意識到ICO的火熱程度，但其尚在發展階段，而且投資者需要對ICO的特性有所研究或是理解它背後潛在的風險，發起者也要充分告知投資者發出代幣（Tokens）的特性、優缺點等，也因為它的高風險特性，AMF決定跳出來研究監管的可能。

目前AMF也研議出3種監管ICO監管方向，第一個是在不更動任何法規的前提下，找出最佳解方。第二則是拓展現有的法規內涵，讓ICO成為另一個公眾的眾籌方式。第三則是提出一個全新的法規來適應ICO。若公眾有任何意見的話，都可以在12月22日之前將意見傳送到官方信箱中。

除此之外，AMF也發起一項獨角獸計畫，這個計畫會同步進行法規框架的研議，提供出一個守則給ICO發起者來遵守，並且保護在其中的參與者或投資者。

鴻海積極布局區塊鏈，又投資比特幣新創Abra

比特幣新創公司Abra在10月23日宣布，獲得1,600萬美元的B輪融資，新投資者包含鴻海旗下HCM國際、美國避險基金Silver 8 Capita及墨西哥創投業者Ignia。這三家新公司也將加入Abra在A輪融資時的投資者，包含：Arbor風投、美國運通、新加坡風險投資公司Jungle Ventures，Lehrer Hippeau和RRE。Abra總計獲得超過3,500萬美元的融資規模。

而鴻海今年則是積極投資區塊鏈，在3月時與中國點融網推區塊鏈平臺「Chained Finance」，要將區塊鏈技術導入供應鏈金融服務平臺，特別瞄準電子、汽車、服裝產業三大領域的中小企業服務。而HCM創始管理合夥人李仁杰針解釋投資Abra的理由：「我們相信Abra代表著未來的支付和金融服務，Abra的願景是一個個人、商戶、客戶服務共構在區塊鏈上的去中心化網絡，可以將金融機構推進到一個新時代，來觸及數十億人的資本。」

圖片來源：MIT

麻省理工學院（MIT）於今年夏天執行一項前導計畫，採用了區塊鏈技術讓111名畢業生透過智慧型手機的行動程式領取他們的數位文憑，成為全球首批頒發虛擬證書的大學之一。

去年MIT的媒體實驗室與專研機器學習的Learning Machine公司即共同開發了名為Blockcerts的開源工具包，讓所有開發人員或學校可用它來頒發基於區塊鏈的結業或畢業證書，替此一前導計畫打下了基礎，進而發展出可用來接收官方文憑的Blockcerts Wallet程式。

當學生下載Blockcerts Wallet之後，它會產生一組金鑰（私鑰+公鑰），並將公鑰傳送給MIT，把它寫入數位紀錄中，再於該區塊鏈加上認證碼。區塊鏈上並沒有記錄文憑資訊，有的只是MIT建立該紀錄的時戳，最後MIT再寄出含有公鑰的數位文憑，藉由學生手機上的私鑰來驗證本尊。Blockcerts Wallet讓學生能夠快速獲得可驗證並杜絕篡改的文憑，並與雇主、學校或親友分享，除了採用比特幣的區塊鏈技術之外，它亦整合了MIT的身分認證服務MIT Touchstone。

由比特幣早期開發人員Jeff Garzik所共同創立的Bloq在10月24日發表了全球首個可跨越區塊鏈的虛擬貨幣Metronome（MTN），它將利用退出證明（Proof-of-Exit）收據以游移於不同的區塊鏈之間，專為保值、付款及交易所設計，預計於今年的12月初推出。

Metronome是個具備可預測及自主管理之代幣（token）供應的新一代虛擬貨幣，它的三大設計原則分別是自我管理、可靠性與可攜性。其中，自我管理源自於使用者社群與自動化智能合約，而未受到第三方的干預；也會有可預測且穩定的MTN代幣供應。

至於眾所矚目的可攜性則是它的跨區塊鏈能力，當使用者離開一個區塊鏈時可取得退出證明收據，再藉以進入另一個區塊鏈，它將會先在以太幣網絡上發行，之後也會支援Ethereum Classic、Rootstock on Bitcoin及Qtum，允許使用者選擇不同的區塊鏈，必要時也能升級MTN合約。另一個有別於其他虛擬貨幣的特性在於MTN並非透過採礦取得，而將透過降價拍賣（Descending Price Auction，DPA）模式銷售，該模式將訂出一個最高價，一直到它降到市場可接受的價格時出售。

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