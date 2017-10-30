隨著虛擬貨幣在市場上的需求漸增，再加上全球的加密貨幣種類已超過1,100種、市值等因素推波助瀾下，虛擬貨幣間的轉換（Crypto-to Crypto）的需求也逐漸浮現。臺灣在10月24日就出現了天馬虛擬商品交換平臺（TMDEX，簡稱天馬）。不像目前現有的Maicoin或幣託（BitoEX）所提供的服務，可以將法幣換成虛擬貨幣，天馬只做虛擬貨幣的交換。首波上架的幣種包括比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）、以太坊經典（Ethereum Classic）、萊特幣（Litecoin），未來還會持續增加中。

天馬表示，虛擬貨幣的交換平臺分為第一代與第二代，第一代只相信比特幣，否定其他非比特幣的虛擬貨幣（Altcoins），一直到2017年開始才逐漸接受以太幣與萊特幣。而第二代的虛擬貨幣交換平臺則是廣納比特幣及所有新的虛擬貨幣，不經手任何法幣，如天馬，就是第二代的交換平臺，針對虛擬貨幣間的交易轉換而生。

以往，法幣兌換虛擬貨幣需要抽許高額的中介手續費，平均在16%~18%之間，而天馬提供的虛擬貨幣間的轉換，只需要抽取1%的手續費，而且現在正在試用期間，到12月底前都不收取手續費。除此之外，天馬特別強調自家平臺的安全性，透過Cloudflare的DDoS防禦服務及SSL，多層、多叢集系統架構，來維持平臺的安全性。同時，也用多重簽名及冷存儲機制機制，來防範駭客的攻擊。