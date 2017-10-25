由比特幣早期開發人員Jeff Garzik所共同創立的Bloq在本周二（10/24）發表了全球首個可跨越區塊鏈的虛擬貨幣Metronome（MTN），它將利用退出證明（proof-of-exit）收據以游移於不同的區塊鏈之間，專為保值、付款及交易所設計，預計於今年的12月初推出。

Metronome是個具備可預測及自主管理之代幣（token）供應的新一代虛擬貨幣，它的三大設計原則分別是自我管理、可靠性與可攜性。其中，自我管理源自於使用者社群與自動化智能合約，而未受到第三方的干預；也會有可預測且穩定的MTN代幣供應。

至於眾所矚目的可攜性則是它的跨區塊鏈能力，當使用者離開一個區塊鏈時可取得退出證明收據，再藉以進入另一個區塊鏈，它將會先在以太幣網路上發行，之後也會支援Ethereum Classic、Rootstock on Bitcoin及Qtum，允許使用者選擇不同的區塊鏈，必要時也能升級MTN合約。

另一個有別於其他虛擬貨幣的特性在於MTN並非透過採礦取得，而將透過降價拍賣（Descending Price Auction，DPA）模式銷售，該模式將訂出一個最高價，一直到它降到市場可接受的價格時出售。

Bloq初期打算供應1000萬個MTN代幣，保留其中的200萬個，其他的800萬個將透過太以幣（ETH）競標，每天釋出2880個MTN進行拍賣。擔任Bloq執行長的Garzik表示，他們期望MTN可不受區塊鏈管理失敗的影響，得以存活好幾個世代。

Metronome的現身是為了解決區塊鏈的社群管理問題，如管理過於鬆散，或者是社群內鬥，還是乏人問津，它整合了第三方的區塊鏈，藉由一致的區塊鏈標準與技術來成就跨平台能力，雖然名為虛擬貨幣，但從形式來看它更像是代幣/籌碼。