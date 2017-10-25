汽車零件供應商業者Delphi周二宣佈與自駕車新創業者nuTonomy簽定收購合約，將以包含4億美元前置支付費用及5千萬美元的獲利計酬，總價4.5億美元的代價買下後者， 以提升自駕車技術。

雙方表示，這項交易將可加速Delphi在自駕車及隨需自動化行動（ Automated Mobility on-Demand，AMoD），即自駕叫車服務模式的商業化。

Delphi是知名汽車零件供應商，近來也跨足自駕車領域， 發展自動化駕駛軟體、 感應器等。近年許多IT及汽車大廠，如英特爾、微軟、福特、戴姆勒等發展自駕車時Delphi都是不可或缺的合作夥伴。 nuTonomy是由麻省理工學院（MIT） 的研究實驗室於2013年獨立而成，背後金主包括新加坡發展局、 三星及福特等創投業者。



但這並不是雙方第一次碰頭，事實上，兩家公司都是新加坡政府推動自駕計程車計畫的成員， 該專案於去年中進行戶到戶的隨需低速共乘計程車服務測試。

在完成收購後，nuTonomy仍將留在波士頓， 雙方將在此推動自駕叫車測試計畫，而Delphi則會在波士頓、 匹茲堡、新加坡、聖塔莫尼卡及矽谷推動自動駕駛產品銷售。 而結合nuTonomy在波士頓、新加坡等地的自駕車隊， Delphi今年底在全球共有60輛自駕車。

這項交易將增加Delphi和Waymo、Uber的競爭。 其中又以Alphabet旗下的Waymo最為積極， 該公司全球有600台自駕車，上周並宣佈投資美國第二大叫車服務業者Lyft 10億美元。