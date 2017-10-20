Waymo和Uber的官司持續進行的同時，Uber在美競爭對手Lyft周四宣佈獲得Waymo母公司Alphabet投資部門CapitalG 10億美元的投資。
這項投資也讓Lyft的市值一舉大漲到11億美元。伴隨這次投資，CapitalG合夥人David Lawee也將加入Lyft董事會。
Lyft表示，截自今年10月該公司服務在美國的普及度已經由今年初的及54%的美國人增加到95%，完成5億次的載送趟次，然而共乘服務僅佔美國旅運總哩數的不到5%，顯示還有很大成長空間。
今天這項宣佈其實早有風聲。原本Alphabet是Uber的金主，然而今年自Uber和Waymo因智財權官司後關係惡化，Alphabet就轉而與Lyft拉近距離。今年5月兩家公司及IBM聯手推出了微服務管理技術。
更稍早Lyft也獲得汽車大廠通用汽車和Jaguar Land Rover的資金挹注。
相較之下，Uber正忙著平息內部人事風波、智財官司以及在全球各地鬧出的營運爭議。不過壞消息仍持續傳來，上個月底Uber喪失了在英國倫敦執業的牌照，本月又被爆它曾經獲得蘋果私相授受，使Uber iPhone app可暗中錄製用戶手機螢幕畫面而引發爭議。
文/| 2017-10-20發表
Waymo和Uber的官司持續進行的同時，Uber在美競爭對手Lyft周四宣佈獲得Waymo母公司Alphabet投資部門CapitalG 10億美元的投資。