不只AWS，Google Computing Engine也開始以秒計費

繼AWS推出以秒計費的Linux EC2服務，Google Cloud也宣佈類似的服務，包括Google Compute Engine、Container Engine、Cloud Dataproc及App Engine的收費模式，除了原有的以最低1分鐘計費外，再增加以秒計費的模式。上述服務適用於所有VM，包括先佔式（preemptible）VM，及執行Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)及SUSE Enterprise Linux Server的VM服務。（詳全文）

Microsoft 365增添員工版與教育版

圖片來源／微軟

Microsoft 365 F1鎖定企業第一線員工，整合了Office 365 F1的協作、儲存、任務管理及排程等功能，並具備了威脅保護、身分及存取管理能力等安全保護功能。至於Microsoft 365教育版則在Office 365、Windows 10與Enterprise Mobility + Security外，加上了Minecraft教育版。（詳全文）

微軟正打造量子運算程式語言，年底釋出免費預覽版

圖片來源／微軟

微軟宣布將於年底釋出量子運算程式語言預覽版，目前微軟尚未替該程式語言命名，它將被整合到Visual Studio中，可支援量子模擬器與未來的量子電腦。有別於傳統電腦是以簡單的0與1位元（bit）來儲存資訊，量子電腦則是以量子位元（qubit）來儲存資訊，比起傳統位元，量子位元能夠儲存更多及更複雜的資訊，因此運算能力也更為強大。（詳全文）

支援Linux的SQL Server正式版將於10月問世

微軟宣布首個同時支援Windows、Linux與Docker的SQL Server 2017正式版將於10月2日推出，將支援RedHat Enterprise Linux、SUSE Enterprise Linux及Ubuntu等Linux版本，也可在Docker容器內執行，意謂著諸如Mac等其他可安裝Docker的系統也能執行SQL Server 2017。（詳全文）

專家揭露成功推動數位身分證的4大關鍵

攝影／洪政偉

全世界已發行晶片身分證，加上展開規畫的國家總共超過130個，鄰近臺灣的日本、香港也開始用晶片身分證。臺灣原定今年發行，儘管後來延期，但主導晶片身分證政策的戶政司不只舉辦eID系列工作坊或研討會，近幾年也和負責身分證文件印刷作業的中央印製廠，陸續前往導入晶片身分證的國家考察。

其中有兩個eID發行頗有績效的國家，相當值得臺灣借鏡。一個是人口僅130萬人的波羅的海小國愛沙尼亞，晶片身分證普及率高達97％。而另一個歐洲工業大國德國的晶片身分證則擁抱國際標準，相容國際民航組織（ICAO）、國際標準組織（ISO）提出的標準，讓國民eID也能通行全歐。（詳全文）

台權會：eID應訂專法，避免數位足跡遭濫用

攝影／洪政偉

由於eID政策草案已經出爐，該政策與個人隱私、數位資料自主權等議題有重大關係，長期關注臺灣人權議題的非營利組織台灣人權促進會（簡稱台權會）臺灣網路透明報告專案經理何明諠表示，戶政司要推動晶片身分證具體的政策資訊，「只有宣示性的承諾，而沒有具體政策。」原定2017年要發行的eID，而現今該政策推動又將延期，在推動日期、技術規格都未明確之下，民間團體也不易提出具體政策批評、建議，「回歸原點，政府應該討論究竟臺灣是否需要eID。」何明諠表示。（詳全文）

搶進IoT和AI，HDS重組成立大數據新公司

日立公司旗下的日立數據系統（HDS）宣布成立「Hitachi Vantara」，整合日立的3家子公司，包括HDS、Hitachi Insight Group，以及前年收購的大數據分析公司Pentaho，都被納入Vantara旗下。而原有的HDS的活動、解決方案，即刻更名為Hitachi Vantara。（詳全文）

Deloitte遭爆被駭客入侵，客戶資料外洩

球四大會計師事務所之一的Deloitte（德勤）遭到駭客入侵，導致客戶資料外流， Deloitte已對外證實此事，但宣稱只有極少數客戶受到影響 。

Deloitte主要提供審計、稅務、併購及風險評估服務，有不少客戶為大型銀行、跨國企業、製藥公司及政府機關，最近一年在美國的營收規模為186億美元。

根據報導，Deloitte是在今年3月發現駭客入侵，但其實駭客早在去年底就滲透了該公司的系統。駭客是藉由一管理員帳號進入了Deloitte的全球電子郵件伺服器，幾乎可存取所有的郵件資料。（詳全文）

福特用微軟HoloLens加速汽車設計與工程協作

微軟宣布與福特汽車（Ford）合作，福特汽車利用擴增實境裝置HoloLens，混合虛擬與實體，來提升生汽車設計的創造力、協作，以及縮短汽車上市時間。目前，福特汽車仍在計畫擴展HoloLens在汽車設計上的應用。（詳全文）

又一家證券業搶進Chatbot理財，兆豐證推出一站式理財諮詢Line機器人

兆豐證券宣布與精誠資訊合作，在Line平臺上推出Mega理財小秘書，投資人可以透過語音或是文字的方式，訂閱自選股股價和相關新聞、查詢理財資訊，以及線上開戶等功能。（詳全文）