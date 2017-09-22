兆豐證券今日（9月22日）宣布，與精誠資訊合作，在Line平臺上推出Mega理財小秘書，投資人可以透過語音或是文字的方式，訂閱自選股股價和相關新聞、查詢理財資訊，以及線上開戶等功能。

兆豐證券董事長簡鴻文表示，近來金融科技快速發展，保險業和銀行業，有許多創新的金融服務與商品不斷推出，這波潮流對證券業是挑戰也是轉機，證券公會早在2015年就成立Fintech專案小組，來推動創證券業創新。兆豐也從2年前，開始與精誠資訊開發新的數位行銷方式，近來趁法規鬆綁，兆豐證券也順勢搶進財富管理機器人競爭，推出Mega理財小秘書。

證券業也紛紛搶進理財Chatbot，想保住舊客戶又要開拓新族群

兆豐證券電子商務部資深協理金元宇表示，每家證券都會推出自己不同的App，投資人不但要下載一堆App，還得熟悉每個App的操作模式。因此，兆豐證券在臺灣最常用的通訊平臺Line，建置Mega理財小秘書，提供投資資訊服務。金元宇也表示，使用Line的族群多半為年輕人，這個管道可以讓兆豐證券接觸到新的族群。

以查詢股票價格來看，投資人必須記下股票的完整名稱或是股票代碼，才能正確查詢，不過，投資人不需要講全名，就算是較簡潔的說法，這款理財Chatbot利用自然語言理解的技術，都能了解。

再者，金元宇表示，因為也用理財營業員的考試用書內容來訓練理財Chatbot的模型，可以提供基本金融知識的介紹，就像是一個金融小百科，例如，可以問Chatbot期貨是什麼。另外，投資人投資理財時，不外乎需要選股和投資分析的服務，這款Chatbot還可以提供投資分析策略，包含5個策略大師的投資分析，像是巴菲特，和16個技術型態的評估。不過，Mega理財小秘書目前還無法接受委託下單，只能提供資訊或諮詢。

值得注意的是，Mega理財小秘書還有一項功能e雷達，讓投資人不用再像以往需要盯盤，或是請投資專員幫忙盯盤，可以自行設定的條件，當自選股價變化達到投資人設定的條件，Chatbot就會自動通知投資人，讓投資人掌握最新的即時狀況，又不需要花時間自己觀盤。

精誠資訊在2年前建立了自我學習證券知識的機器人模型，將過去10年，40位客服人員與客戶互動，所累積的客服系統資料，包含語音和文字的數據等非結構化的資訊，經過篩選後，當成訓練模型的資料來源，還加入理財營業員的考試用書內容，經過將近兩年的訓練，終於在近日釋出。

「連臺灣國語都會通！」精誠資訊總經理林隆奮表示，這套自行研發的自然語言辨識不但用不同表達方式，系統都能理解，甚至還有容錯能力，有時候使用者表達的字有些微錯誤，Chatbot也能辨識出使用者的意圖，並給予適當的回應。

具備對話管理能力，能理解上下文來提供諮詢

這款Chatbot的核心技術是由精誠子公司內秋應智能科技自行開發，以Python語言自行撰寫自然語言理解技術，以及機器學習的語意模型，甚至還能做到管理上下文的對話機制。

對話管理機制採用類似Session的方式，在一段對話的區間，記錄使用者回覆的內容，當使用者回覆時，若系統判斷該句與前面的句子有相同的意圖，則會觸發程式，做出相對應的應變。

舉例來說，投資人若先表達兆豐金股票，兆豐理財Chatbot會先回應兆豐金的股市，下一句投資人如果說：「把它加入自選股」，Chatbot就能夠理解「它」是表示兆豐金股票的意思，將兆豐金加入自選股。

比較特別的是，在語意判斷上，內秋應智能科技採取的作法，並非將直接拆解成意圖（Intent）和實體概念（Entity），而是以一個句子為單位，綜合判斷該句的意圖，並比對該句子較可能的對應句子，計算信心度，再選擇前幾個信心度較高的回覆，回傳給使用者。

負責開發自然語言處理技術的內秋應智能科技NLP研發總監林淦偉表示，由於將句子拆解需要細分許多不同的意圖，且常常句子前後的詞句會影響意圖的判斷，因此，採去以句子為單位，來分析意圖會較為準確。

林淦偉也表示，由於精誠過去在證券領域，累積長達10多年的經驗，在開發該專業領域的Chatbot，有足夠的資料來訓練自然語言處理模型，也較能夠掌握要設計什麼樣的流程，給予客戶最佳的體驗，也能了解開發的竅門，這是一般國際大廠比較缺乏的。

由於國際大廠的語意模型，多半偏向一般大眾領域，缺少專業領域的知識，造就競爭的差異性，林淦偉也坦言，對精誠資訊而言，若是要跨足到別的專業領域，也相對困難許多。

林隆奮認為，虛擬個人助理、Chatbot等服務因為數位行動時代的開啟，會變得越來越重要，金融產業並需要力求創新，提供客戶新的使用場景與感受，他甚至表示，將來會走向Fintech AI化的趨勢，金融的創新需要AI技術來輔助。