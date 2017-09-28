全世界已發行晶片身分證，加上展開規畫的國家總共超過130個，除了遠在歐洲的比利時、德國、愛沙尼亞，鄰近臺灣的日本、香港也開始用晶片身分證。

臺灣原定今年發行，儘管後來延期，但主導晶片身分證政策的戶政司不只舉辦eID系列工作坊或研討會，近幾年也和負責身分證文件印刷作業的中央印製廠，陸續前往導入晶片身分證的國家考察。

其中有兩個eID發行頗有績效的國家，相當值得臺灣借鏡。一個是人口僅130萬人的波羅的海小國愛沙尼亞，晶片身分證普及率高達97％。而另一個歐洲工業大國德國的晶片身分證則擁抱國際標準，相容國際民航組織（ICAO）、國際標準組織（ISO）提出的標準，讓國民eID也能通行全歐。

以法規強制為後盾，提高eID普及率

這兩個國家的eID政策之所以成功，都是以法規為後盾來提高普及率，以愛沙尼亞來說，愛沙尼亞警察和邊防警衛局首席專家Eliisa Sau表示，eID專法上路初期就要求強制執行，「藉由法律，要求每個愛沙尼亞公民都得持有晶片身分證」。她強調：「愛沙尼亞雖是小國家，但有個強而有力的政府，如果政府要求人民這樣做，民眾就得遵守。」

愛沙尼亞第二個關鍵則是大量數位服務使用eID。Eliisa Sau解釋，在2000年時，愛沙尼亞就已經推出電子簽章法，也在2002年推出晶片身分證，但是，「一開始我們僅有法規，但是卻沒有具體的工具及服務」，她表示，必須有相對應可存取的數位服務，「不然只是張普通的塑膠卡片。」

愛沙尼亞資訊系統管理局eID區域經理Margus Arm表示，甚至政策推動初期，因欠缺服務，只好開玩笑說，晶片身分證可以用來刮除窗戶上的冰霜。直到後來，愛沙尼亞意識到必須要有服務才能擴大eID的運用，開始積極強化公、私部門使用晶片身分證的動機。

Margus Arm表示，一方面，愛沙尼亞免費釋出eID軟體，不只民眾可以下載這些工具來簽署或加密數位文件，甚至將eID相關的程式碼公開至開源平臺GitHub，降低私人企業將eID整合至自家系統或產品的門檻。再者，貫穿愛沙尼亞各數位服務的骨幹X-Road，已經串聯起所有的服務，使得eID與數位化服務整合並不困難，Margus Arm表示，「單一服務也可以連結至其他系統的資料庫。」

目前愛沙尼亞國民可以透eID存取2,500項政府提供的數位服務，其中500項是公部門的數位服務。愛沙尼亞的eID除了可以在歐盟內境內作為旅行文件外，還可以用它履行部分的公民義務，如繳稅、投票，其中eID的75％的線上流量都來自金融服務存取。

而德國也走過類似的歷程。如同臺灣，德國規定國民得具有身分證，讓警察、執法機關進行身分驗證。而在2010年時，德國一舉換發成晶片身分證，起初，德國國民對於晶片身分證亦不小的抗拒，質疑該卡能帶來的益處。就像愛沙尼亞一樣，德國在eID政策施行初期，政府提供的數位服務並不豐富，導致晶片身分證的使用成效不如預期，雖然人手一張，但「將近60％的德國國民決定不啟動晶片身分證的功能，因為它並沒有實際用途。」德國聯邦印製廠資深副總裁Roland Heise表示。

直到今年6月，德國通過一部聯邦法律，預設晶片身分證功能必須啟動，Roland Heise表示，「這才改變整個遊戲規則。」不過，也不只靠法律強制就夠了，德國在eID推動7年之後，可用eID的數位服務發展也多有進步，從經商、居住遷徙、工作轉到繳稅無所不包。

不只公部門，私部門也要積極參與

除了健全法律框架外，愛沙尼亞、德國實施eID政策時，私部門的參與也同等重要。Margus Arm表示，最初愛沙尼亞政府的策略是讓公部門透過eID存取數位服務，而私部門必須建立自己的數位服務，並且透過eID進行認證，例如，銀行就跟政府表示，希望利用晶片身分證作為服務憑證，也投資金錢協助愛沙尼亞政府建立數位憑證機制，「這是個雙贏策略」，如此一來，私人企業就不需要開發屬於自己的憑證工具，直接利用國家發行的晶片身分證作為服務憑證，可以降低成本。

根據愛沙尼亞政府的計算，結合數位基礎骨幹X-Raod、晶片身分證及數位簽章功能，「每年節省的成本總共占2％的GDP，全國也省下約820年的紙本工作時間。」

然而方便性與安全性往往難以兼顧，特別是晶片身分證可以於存取許多敏感性的個人服務，想為推動晶片身分證政策的政府，在此不可不慎。Margus Arm表示，愛沙尼亞晶片身分證外觀，只註記了持卡人性別、性別、出生日期及紙本簽名，而數位簽章則儲存在晶片中。

「不過即使持有卡片，仍然得搭配該卡片PIN碼才能使用」，萬一晶片身分證遭竊、遺失，Eliisa Sau表示，市民可以直撥政府服務熱線，要求註銷卡片憑證，減少不法人士用該卡存取數位服務的機率。當市民完成卡片註銷程序後，系統後端的資料庫除了移除該卡中憑證的效力，也會註記這張卡已經遭竊，「如果有人使用它試圖非法跨越國界，也會被發現。」

同樣狀況於德國，當卡片遺失時，民眾也必須通知當局，並要求註銷該晶片身分證的效力。Roland Heise解釋，系統也會註記該卡的憑證已經失效，如果有人試圖使用這張卡，「因為這張卡已經在註記在黑名單中，完全不可能被他人非法使用。」

德國加密晶片身分證的PKI金鑰長達4096位元，雖然現階段安全強度已經足夠，但德國已經開始思考導入新技術加強晶片身分證安全，如區塊鏈技術。——德國聯邦印製廠資深副總裁Roland Heise（攝影／洪政偉）

PKI足夠安全，但安全水準得要與時俱進

而預防晶片身分證遭非法冒用，不只有消極的作為，無論是愛沙尼亞、德國也都使用公開金鑰基礎建設（PKI）加密晶片身分證。

如同臺灣政府把憑證授權機構（CA）的工作委外給中華電信，愛沙尼亞也採取同樣的政策，將此工作交給由愛沙尼亞境內最大的兩家銀行、電信商持有的公司，「我們必須建立一套嚴謹的審核機制，確定這些機構足夠提供安全的憑證服務」，Margus Arm表示，在2002年愛沙尼亞國民開始持有晶片身分證時，當時金鑰長度是採用1024位元。不過技術進步至今，1024位元長度金鑰的安全度已經不足，現在愛沙尼亞已經開始推動新標準，「現在PKI的金鑰長度有2048位元，按現在需求標準，它的安全度足夠，要破解也相當困難。即使現階段PKI已經足夠保護晶片身分證的各類應用情境，愛沙尼亞也沒有停下腳步，仍持續尋找新技術確保該國國民的隱私安全，現在愛沙尼亞嘗試橢圓曲線加密演算法（Elliptic curve cryptography），「我們認為是一個更加安全的加密機制。」Margus Arm表示。

Roland Heise亦表示：「現在PKI足夠安全，但得持續增進它的強度，」目前德國用於加密晶片身分證的PKI金鑰長度達到4096位元，「但沒有人會一直開20年老車上路，時候到了就得換新車」，現階段該技術的安全強度足夠支援晶片身分證的應用，但德國政府也開始思考導入新技術的可能，例如區塊鏈技術等。

資訊系統、政策公開透明才能重獲人民信任

愛沙尼亞推動晶片身分證時，除了備齊法規、技術外，另外一個要點，就是採取公開、透明的方式來贏得民眾的信任。Margus Arm表示，愛沙尼亞政府將所有晶片身分證相關的系統都公開至GitHub，並且歡迎民眾去檢視這些程式碼，如果發現漏洞亦能隨時通報相關機構，要求修補程式臭蟲，「這樣除了機制透明外，也是愛沙尼亞政府確保程式碼品質的方法。」

除了機制透明化，Eliisa Sau也提醒，政府必須建立透明的查核機制及系統。以愛沙尼亞而言，政府存取個資都會留下相關的Log紀錄，如果民眾不清楚政府存取私人資料的理由，可以馬上提出申訴，「透過自動化統，減少人為介入這些作業的程度」，而該國的eID專法中，針對不同隱私程度的個人資料，亦有規範可公開、不公開的原則。