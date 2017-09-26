日前，微軟宣布與福特汽車（Ford）合作，福特汽車利用擴增實境裝置HoloLens，混合虛擬與實體，來提升生汽車設計的創造力、協作，以及縮短汽車上市時間。目前，福特汽車仍在計畫擴展HoloLens在汽車設計上的應用。

福特汽車於2016年開始，在自家的設計中心（Design Center）進行試驗計畫，透過HoloLens來設計汽車，取代過往得製造多個實體黏土模型，不僅投入時間多，投入的金錢也多。

現在，福特汽車的設計師透過HoloLens，來混合虛擬3D全像片（Hologram）與黏土模型和實體汽車，以加速設計師體驗與實驗設計的成果，同時，也加快了設計創造的速度。設計師不需要再像過往，每一種新的設計就要建立一個黏土模型。

而福特汽車與微軟的合作，讓福特汽車的設計師、工程師和管理部門皆可以透過HoloLens，在虛擬環境中察看汽車最終成品的樣貌，並能提升彼此的溝通效率與合作。

（圖片來源／微軟）

另外，根據福特汽車的試驗，在早期階段的汽車設計工作，傳統需要花費數天的時間，來建立數個實體黏土模型，不過，使用HoloLens僅需費時數小時，且只需要建立一個實體黏土模型。

福特汽車採用微軟HoloLens設計汽車短片介紹：