微軟於周一（9/25）舉行的Microsoft Ignite全球開發者大會上揭露了該公司對量子運算的規畫藍圖，並宣布將於年底釋出量子運算程式語言預覽版，目前微軟尚未替該程式語言命名，它將被整合到Visual Studio中，可支援量子模擬器與未來的量子電腦。

有別於傳統電腦是以簡單的0與1位元（bit）來儲存資訊，量子電腦則是以量子位元（qubit）來儲存資訊，比起傳統位元，量子位元能夠儲存更多及更複雜的資訊，因此運算能力也更為強大。

微軟指出，量子運算可以改變所有事，在傳統電腦上需要數百億年的運算時間才能解決的問題，在量子電腦上可能只需要數小時，相關結果可能改變全世界，例如研究人員能夠模擬與開發新的催化劑與材料，協助改善醫藥、發明新的工業程序、加速AI的發展，甚至是回答宇宙來源等艱澀的問題。

然而，迄今量子位元最大的挑戰來自於它非常不容易擴充，只要一點點差錯就會全盤皆沒，若要以現在的量子位元打造電腦，將如同以積木建置高塔般地困難，堆疊得愈高，便愈不穩定。

為此，微軟開發了更穩定的拓撲量子位元（topological qubit），有別於其他量子位元是以揮發狀態儲存資訊，像是隨時會解體的沙畫，拓撲量子位元則以相對穩定的格式來儲存資訊，如同在一條繩子上打結，不論繩索如何擺動，繩結依舊穩固，得以更可靠地擴大量子運算的能力。

微軟著眼於打造全功能的拓撲量子運算系統，包含硬體與軟體，期待這些系統能夠解決各種實際問題，包含量子化學、醫藥或氣候變遷等，而不只是實驗室的產物，此外，微軟內部亦有另一專案專注於研究後量子時代的加密與安全問題。

在微軟所規畫的量子運算藍圖中，率先出爐的是量子程式語言，可用來協助開發人員打造可替量子模擬器除錯的應用程式，也可適用於未來的拓撲量子電腦。

主導量子軟體開發的微軟資深研究員Krysta Svore表示，新的程式語言將整合至Visual Studio中，且包含除錯或自動完成等許多開發人員熟悉的工具，亦具備函式庫與教學功能。由於該程式語言非常地抽象，因此無需量子專長就能呼叫量子子程序，或撰寫程序指令，打造完整的量子程式。

Svore指出，打造支援模擬環境的量子程式語言有助於激發人們對量子電腦的興趣，讓人們更了解量子在解決各式疑難雜症上的能力，加速量子電腦真正問世之後的發展。

微軟量子運算介紹影片：