微軟在周一（9/25）展開的Microsoft Ignite全球開發者大會上發表了新的Microsoft 365版本，分別是鎖定第一線員工的Microsoft 365 F1，以及鎖定教育市場的Microsoft 365 Education，也揭露了可用來搭配Microsoft 365 F1的低價Windows 10 S裝置。

微軟於今年7月推出的Microsoft 365有三大基本元素，分別是Office 365、Windows 10與Enterprise Mobility + Security，整合了微軟的辦公室軟體、作業系統以及管理暨安全功能，除了最初發表的Microsoft 365 Enterprise及Microsoft 365 Business之外，本周則新增了Microsoft 365 F1與Microsoft 365 Education兩種版本。

新出爐的Microsoft 365 F1鎖定的是第一線的員工，這些員工可能是櫃台人員、接線生、或是身居賣場及現場，必須能有更快的行動力。

Microsoft 365 F1已擁有Office 365 F1的協作、儲存、任務管理及時程等功能，並額外具備了威脅保護、身分及存取管理能力、裝置及程式管理工具，以及資訊保護功能等。

Microsoft 365 F1：(來源：微軟)

Microsoft 365第一線員工版本：

至於專為教育市場設計的Microsoft 365 Education在Office 365、Windows 10與Enterprise Mobility + Security之外，另外添加了Minecraft教育版（Minecraft: Education Edition）。

本周微軟也發表了適用於Microsoft 365 F1的4款Windows 10 S裝置，價格從275美元到349美元不等，包括HP的HP Stream 14 Pro（275美元）、宏碁的Acer Aspire 1（299美元）與Acer Swift 1（349美元），以及聯想的Lenovo V330（349美元），預計今年就會開始出貨。(來源：微軟)

這些裝置都採用了Windows 10 S作業系統，它是Windows 10的精簡版，整合OneDrive雲端硬碟服務，所有檔案都儲存於雲端，但只能藉由Windows Store安裝程式。