微軟周一（9/25）宣布，首個同時支援Windows、Linux與Docker的SQL Server 2017正式版將於10月2日推出。

SQL Server為微軟所打造的關聯式資料庫管理系統，過去都只能在Windows平台上執行，擴大所支援的平台可望提高SQL Server的市佔率。

SQL Server 2017將支援RedHat Enterprise Linux、SUSE Enterprise Linux及Ubuntu等Linux版本，也可在Docker容器內執行，意謂著諸如Mac等其他可安裝Docker的系統也能執行SQL Server 2017。

Linux版與Windows版的SQL Server 2017程式碼大致相同，差別只在於前者多了一個用來管理特定平台的抽象層，因此擁有同樣的品質與效能。

微軟亦與紅帽合作推出優惠方案，從10月2日到明年6月底止，Red Hat Enterprise Linux用戶訂閱SQL Server 2017服務最多可打7折，若SQL Server用戶訂閱Red Hat Enterprise Linux也有7折優惠。

此外，SQL Server 2017亦把SQL Server R Services更名為SQL Server Machine Learning Services，可同時支援在機器學習領域中最受歡迎的R及Python語言。