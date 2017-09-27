上周AWS推出以秒計費的Linux EC2服務，周二Google Cloud也宣佈類似的服務。



從今天起，包括Google Compute Engine、Container Engine、Cloud Dataproc及App Engine的收費模式，除了原有的以最低1分鐘計費外，再增加以秒計費的模式。上述服適用於所有VM，包括先佔式（preemptible）VM，及執行Windows Server、Red Hat Enterprise Linux (RHEL)及SUSE Enterprise Linux Server的VM服務。



但Google不願被當是跟隨者，表示Google Cloud的永久性磁碟（persistent disk）、GPU及長期使用折扣早就已提供以秒計費的服務。



同時Google也暗示，系統從以分鐘到秒計費的花費其實差別不大。Google Compute Engine產品部門經理Paul Nash 指出，從以小時到以分鐘為單位的計算方式對流量起伏很大的應用，如網站、行動應用程式和資料處理，影響就很大，可以快速擴充及縮減規模，能讓系統省很大。



例如以一天跑2,600個vCPU 30秒鐘的情形為例，從之前當成1分鐘來算，到變成30秒計費，大約每天省下99美分，連一杯咖啡都買不太到。反觀從小時縮短為分鐘計，則可以省下100美元。



Google同時打出價值300美元的免費試用服務吸引企業用戶註冊使用Google Cloud Platform。



至於另一雲端巨頭微軟，Techcrunch引述微軟Azure Compute產品主管Corey Sanders指出，微軟早就有以秒計費的服務，樂見其他雲端業者跟進，同時表示微軟會持續改進計費方式使客戶使用更簡單而靈活。