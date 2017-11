在公有雲服務環境的IT基礎架構發展上,容器(Container)是相當熱門的技術應用,然而,除了映像檔格式的標準化之外,近年來大家最關注的部份,主要是容器的調度指揮(Orchestration),已出現不少軟體與雲端服務,而受到最多人青睞的是Kubernetes,綜觀目前各家業者、研究機構的使用者調查,它的採用率居高不下。

根據OpenStack基金會的使用者調查報告,社群最常用來管理OpenStack應用系統的PaaS與容器的工具,就是Kubernetes,而且在今年11月發布的結果當中,使用率達到整體社群的一半,而用於線上環境的比例也超過3成。

而在今年上半,CoreOS和451 Research聯合發布的調查報告當中,有高達71%的受訪者正在使用Kubernetes,因為這可以讓他們聚焦在目前該優先處理的工作、支援混合雲或跨雲環境、提供自己能擁有的運算資源,以及避免被特定廠商綑綁;這份報告裡面,也揭露不同規模公司採用容器調度技術的比例,Kubernetes對於5千人以上的企業,產生很大的吸引力,搶進第二名,佔有率逼近3成。

若以網路關鍵字搜尋的熱門度,Kubernetes也從2016年起開始快速攀升,在Google Trends當中的走勢分析,可以看出它受到極大關注。

而在系統廠商與雲端服務業者的部分,許多公司也爭相投入Kubernetes的支援,並且發展相關應用,尤其到了今年下半,相關消息的發布更為頻繁。

以Red Hat為例,態度相當積極,動作也最快,多款產品都已經支援Kubernetes,像是容器平臺OpenShift Container Platform(之前稱為OpenShift Enterprise)、容器專用作業系統Red Hat Enterprise Linux Atomic Host,當然,上述這些軟體的基礎——企業級Linux作業系統Red Hat Enterprise Linux,也不例外。

另一家企業級Linux作業系統廠商Oracle,今年6月在CoreOS Fest大會上,宣布投入Kubernetes,於9月正式推出Oracle Linux Container Services for use with Kubernetes,僅用於Oracle Linux 7及整合Docker容器平臺。基本上,這是基於Kubernetes 1.7.4版而成的軟體套件,當中也附帶提供一些工具,協助簡化Kubernetes叢集組態設定與部署作業。

早於這個發布消息的前幾天,他們推出Terraform Kubernetes Installer的安裝工具,用戶能藉由運用開放原始碼的範本,在Oracle營運的IaaS公有雲服務中,建立Kubernetes叢集。

同樣在今年推出Kubernetes應用的廠商,還有伺服器虛擬化平臺大廠VMware。他們在8月底舉行的全球用戶大會VMworld上,宣布推出Pivotal Container Service(PKS)。這是由同屬Dell Technologies集團的VMware和Pivotal,共同開發、銷售與支援的企業級Kubernetes解決方案,可用於企業內部IT環境(vSphere或VMware Cloud Foundation),或是公有雲服務(VMware Cloud on AWS)。

PKS底層的元件,主要是開放原始碼的軟體專案所組成,包括:容器調度指揮與叢集管理軟體Kubo(Kubernetes on Bosh),以及VMware網路虛擬化平臺NSX-T,此外,也整合VMware旗下的多種管理軟體與雲端服務,像是vRealize Operations、Wavefront、vRealize Network Insight與vRealize Log Insight。

看好Kubernetes發展的業者,仍在持續增加,現在,就連微軟Azure雲端服務也出手相挺了。他們在10月底,針對Azure Container Service推出預覽版本,裡面將提供Kubernetes代管服務。事實上,這套服務早在2015年就問世,可同時支援多種容器調度指揮技術,但微軟接下來發布的新功能,將會聚焦在Kubernetes。