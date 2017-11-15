在公有雲服務環境的IT基礎架構發展上，容器（Container）是相當熱門的技術應用，然而，除了映像檔格式的標準化之外，近年來大家最關注的部份，主要是容器的調度指揮（Orchestration），已出現不少軟體與雲端服務，而受到最多人青睞的是Kubernetes，綜觀目前各家業者、研究機構的使用者調查，它的採用率居高不下。

根據OpenStack基金會的使用者調查報告，社群最常用來管理OpenStack應用系統的PaaS與容器的工具，就是Kubernetes，而且在今年11月發布的結果當中，使用率達到整體社群的一半，而用於線上環境的比例也超過3成。

而在今年上半，CoreOS和451 Research聯合發布的調查報告當中，有高達71％的受訪者正在使用Kubernetes，因為這可以讓他們聚焦在目前該優先處理的工作、支援混合雲或跨雲環境、提供自己能擁有的運算資源，以及避免被特定廠商綑綁；這份報告裡面，也揭露不同規模公司採用容器調度技術的比例，Kubernetes對於5千人以上的企業，產生很大的吸引力，搶進第二名，佔有率逼近3成。

若以網路關鍵字搜尋的熱門度，Kubernetes也從2016年起開始快速攀升，在Google Trends當中的走勢分析，可以看出它受到極大關注。

而在系統廠商與雲端服務業者的部分，許多公司也爭相投入Kubernetes的支援，並且發展相關應用，尤其到了今年下半，相關消息的發布更為頻繁。

以Red Hat為例，態度相當積極，動作也最快，多款產品都已經支援Kubernetes，像是容器平臺OpenShift Container Platform（之前稱為OpenShift Enterprise）、容器專用作業系統Red Hat Enterprise Linux Atomic Host，當然，上述這些軟體的基礎——企業級Linux作業系統Red Hat Enterprise Linux，也不例外。

另一家企業級Linux作業系統廠商Oracle，今年6月在CoreOS Fest大會上，宣布投入Kubernetes，於9月正式推出Oracle Linux Container Services for use with Kubernetes，僅用於Oracle Linux 7及整合Docker容器平臺。基本上，這是基於Kubernetes 1.7.4版而成的軟體套件，當中也附帶提供一些工具，協助簡化Kubernetes叢集組態設定與部署作業。

早於這個發布消息的前幾天，他們推出Terraform Kubernetes Installer的安裝工具，用戶能藉由運用開放原始碼的範本，在Oracle營運的IaaS公有雲服務中，建立Kubernetes叢集。

同樣在今年推出Kubernetes應用的廠商，還有伺服器虛擬化平臺大廠VMware。他們在8月底舉行的全球用戶大會VMworld上，宣布推出Pivotal Container Service（PKS）。這是由同屬Dell Technologies集團的VMware和Pivotal，共同開發、銷售與支援的企業級Kubernetes解決方案，可用於企業內部IT環境（vSphere或VMware Cloud Foundation），或是公有雲服務（VMware Cloud on AWS）。

PKS底層的元件，主要是開放原始碼的軟體專案所組成，包括：容器調度指揮與叢集管理軟體Kubo（Kubernetes on Bosh），以及VMware網路虛擬化平臺NSX-T，此外，也整合VMware旗下的多種管理軟體與雲端服務，像是vRealize Operations、Wavefront、vRealize Network Insight與vRealize Log Insight。

看好Kubernetes發展的業者，仍在持續增加，現在，就連微軟Azure雲端服務也出手相挺了。他們在10月底，針對Azure Container Service推出預覽版本，裡面將提供Kubernetes代管服務。事實上，這套服務早在2015年就問世，可同時支援多種容器調度指揮技術，但微軟接下來發布的新功能，將會聚焦在Kubernetes。