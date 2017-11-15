新容器調度時代：Kubernetes稱王
大規模應用叢集需求崛起，Kubernetes取代Docker，成了容器技術領頭羊，Google、微軟和IBM三大雲端巨頭力拱，軟硬體大廠也紛紛支援，催生了以應用系統為中心的容器商業軟體成熟，企業IT架構多了新選擇，容器競爭也正式跨入新時代
【深度剖析企業級K8s服務】Google雲端平臺容器引擎GKE總是最快支援新版K8s，要讓海量容器管理更簡單
企業在GCP上使用Kubernetes服務，除了可以快速嘗鮮Kubernetes新功能，還可以跟GCP上的大數據分析工具、無伺服器應用結合
【深度剖析企業級K8s服務】微軟Azure Container Service多方管道支援K8s，雙吃Windows和Linux企業需求
在Kubernetes 1.5版同時支援調度Linux容器及Windows容器後，公有雲Azure可以一起通吃Linux及微軟環境的開發者
【深度剖析企業級K8s平臺】IBM Cloud Private以K8s為調度核心，主攻私有容器雲平臺市場
IBM不單是將Kubernetes視為容器調度工具，而是讓Kubernetes成為PaaS管理平臺的核心，要提供企業一套可以快速自建的私有容器雲平臺
【深度剖析容器PaaS平臺】紅帽OpenShift主打跨雲調度通吃三大公雲，容器還能支援企業級儲存
相當早就押寶Kubernetes的紅帽，現在該平臺已經支援三大公有雲及多種私有環境，在今年也推出容器原生儲存功能，讓企業可以將儲存平臺整併至OpenShift，不需額外建置
【深度剖析容器PaaS平臺】VMware力推Pivotal容器服務PKS反攻容器市場，整合K8s與IaaS通吃所有雲
利用Cloud Foundry開發的Bosh元件，PKS不僅能與vSphere整合，還能支援多種異質環境，同時，PKS還可靠著Cloud Foundry充沛的社群動能，拉攏開源開發者，讓VMware從既有企業市場邁向開發者市場
【深度剖析容器應用平臺】甲骨文鎖定原生容器應用開發需求，靠CI工具串公雲進軍跨雲市場
過去甲骨文搶進容器市場的戰略較不明顯，不過在近年可說急起直追，開始鎖定企業未來使用容器、微服務架構的趨勢，以Kubernetes為基礎釋出自家的容器引擎
【Kubernetes實戰經驗：91APP新零售平臺】新興系統要先容器化，再靠K8s實現IT微服務架構
儘管多數是.NET系統，91APP也積極擁抱輕量級容器技術，透過鄉村包圍城市的策略，新興系統先擁抱容器，下一步想轉型更高彈性的微服務架構，關鍵就是導入Kubernetes來管理複雜的容器叢集
【Kubernetes實戰經驗分享：雷亞遊戲】手遊正式環境搬上GKE滿周年，仍有2大困難待克服
雷亞遊戲去年就在正式環境中使用容器技術，將旗下多款旗下手機遊戲，都部署到GCP的GKE容器服務上，Kubernetes讓微服務架構的管理更方便了，但對資料庫的支援仍有待加強