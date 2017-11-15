新容器調度時代：Kubernetes稱王

大規模應用叢集需求崛起，Kubernetes取代Docker，成了容器技術領頭羊，Google、微軟和IBM三大雲端巨頭力拱，軟硬體大廠也紛紛支援，催生了以應用系統為中心的容器商業軟體成熟，企業IT架構多了新選擇，容器競爭也正式跨入新時代