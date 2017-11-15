Google雲端平臺容器引擎GKE重點策略

1. 主導Kubernetes平臺技術發展，搶先卡位容器市場至高點

2. 以應用叢集為管理核心，簡化大量容器節點管理的複雜度

早在10前就開始使用容器技術的Google，以原先自家內用的容器調度工具Borg為基礎，重新在2014年打造了一個開源的容器調度平臺，這就是Kubernetes專案的起源。Google也是率先將容器服務推上雲端的公有雲供應商，早在2014年11月時，就在自家公有雲平臺GCP上，以Kubernetes為核心調度引擎，推出了Google容器引擎（Google Container Engine，GKE）測試版，支援Docker容器的調度工作，2015年時，正式上線。

在Google開出第一槍，為搶占Docker容器調度的市場需求，各廠商也紛以各種形式支援Kubernetes，像是很早開始押寶的紅帽，在OpenShift 3.0版就已經完成整併。而微軟則在Azure上推行容器服務，除Kubernetes外，也相容DC/OS及Swarm。而今年則連IBM、甲骨文也在旗下雲端服務支援Kubernetes。這波熱潮，或許也是Google一開始未能料想的火紅。

Kubernetes自動化程度再升級，連節點修復都能自動化

雖然各家廠商支援Kubernetes的特色都有所差異，不過仍不脫離以此工具的核心調度功能為主，而已Kubernetes為核心的Google容器引擎也不例外。在9月底時，Google也宣布，已經開始支援部分企業用戶導入最新的Kubernetes 1.8版本。

目前運作在Google雲端平臺的GKE，主要鎖定了Docker容器調度需求，開發者可以直接宣告容器環境的組態，在JSON設定檔中，宣告CPU、記憶體以及容器複本數量。完成宣告後，Google容器引擎便會根據該組態設定，建置出容器基礎架構。而因應容器時代，Google也有推出自家的容器作業系統Container-Optimized OS，不僅內建了Docker runtime，也預先安裝Kubernetes執行所需要的元件。

在近日，Google也加強了Google容器引擎的自動化功能。首先是節點自我修復功能，目前是Beta版本。利用此功能，Google容器引擎可以透過Kubernetes內建的節點探測功能，定期檢查叢集內節點的運作狀況，若發現異常狀況，Google容器引擎便會啟動修復程序。第二個自動化功能則是自動升級功能，現在已經是正式功能，系統可以自動將Kubernetes叢集升級至最新版。

而想要在同一叢集內，建立出異質組態設定虛擬機，也可以利用Google所推出節點池（node pools）功能，在架設叢集時，單一叢集內可以使用不同規格（如CPU數、記憶體容量不同）的虛擬機器。因此，叢集內的節點，可以擁有不一樣的硬體規格，彈性滿足企業不同的需求。

支援SAP、微軟等商用大廠解決方案，增強GCP豐富度

除容器引擎外，現階段GCP支援容器功能為主的產品，包含了私密的Google容器儲存庫，以及加強CI／CD自動化流程的Google容器建置工具。

而Google的使用者，在GCP平臺上，同時也能根據自己需求，介接Google公有雲服務上其他不同種類型的服務，滿足不同的容器應用情境。例如，GCP平臺上所提供的紀錄監控功能，就包含了Stackdriver Logging、Stackdriver Monitoring，監控容器應用程式的運作狀況。而先搶先一步開始使用無伺服器架構的企業，現在也有Beta版本的Google Cloud Functions。

不僅如此，Google GCP上也支援了其他大廠的商用軟體解決方案。例如，Google也與SAP合作，現在GCP上可以原生使用SAP HAHA以及SAP商用軟體套件。同時，GCP也跨平臺支援微軟常見的商用軟體，包含SQL Server、Windows Sever及PowerShell等。