微軟Azure Container Service重點策略

1. 單一平臺可管理Windows和Linux的容器叢集

2. 開發工具深度整合容器部署，挾開發工具生態系優勢搶攻企業市場

在微軟執行長Satya Nadella上任之後，近年微軟無論是擁抱Linux或是走向開源的可說成效有目共睹，其公有雲平臺Azure也依循著微軟擬定的戰略，一併支援Linux及Windows容器，根據微軟統計，在Azure上使用Linux容器才是主流。

起初，Azure容器服務最先整合的調度工具是Docker Swarm，後來除了整併Mesosphere的DC/OS外，今年2月也正式支援了Kubernetes，目前已經更新至Kubernetes 1.8.1版。在2016年7月加入微軟的Kubernetes共同創辦人Brendan Burns，也背負帶領Azure容器服務團隊的重任，找來這名大將，對微軟無疑是打上了一劑強心針。

現在Azure同時提供建置容器、VM基礎架構的服務，不過建置起這些基礎架構僅是第一步，後面的管理工作才是真的挑戰，像是開啟、關閉容器，或是隨需進行水平擴充。同時，容器環境的管理也要拉高自動化程度，讓開發者可透過工具調整基礎架構，不須介入底層機器的管理。因此，Azure容器服務的目的，便是方便企業架設容器應用程式運作的環境，透過容器調度工具，便可以控制容器叢集。除了容器服務外，企業還可以在公有雲環境的Azure Container Instances，或是混合雲解決方案Azure Stack環境使用Kubernetes，執行容器調度的工作。

另外，微軟也在GitHub上開源釋出的Azure容器服務引擎（ACS Engine），讓企業自行建立私有的容器服務，不過，這個引擎預設自動產生符合Azure容器環境的配置檔案，最大可以支援到1,200個節點的叢集規模，日後可以將自家容器環境直接轉移到Azure上部署，但沒有提供其他雲端供應商的環境配置範本，使用者得自行手動客製，這也是微軟用來吸引那群還不想上雲，又想試用容器的企業，讓他們成為日後Azure的顧客的綁定手法。

不過，現今微軟內部開發團隊也不閉門造車，在開發Azure容器服務引擎時，也在GitHub上與多方開源社群討論，顛覆過往內部主導專案進行方向的作法，扭轉為以社群、使用者為主要驅力。

Azure環境讓開發工具與容器大幅整合，開發容器應用更方便

而微軟除了Azure可以透過多元環境支援Kubernetes的優勢之外，其開發工具廣大的使用者，或是既有IT架構與微軟深入整合的企業，也都是這家公司可以搶占的市場。

例如，Linux作業系統廠商Canonical在9月時與微軟合作，為Azure環境推出專用版本的Ubuntu Kernel，可支援最新版本的Hyper-V。開發工具Visual Studio Code也內建了Docker工具列，開發者可以在統一環境內開發，不須切換至終端機環境，就可完成Docker容器的建置、部署作業。

Windows環境強力支援Linux，讓Hyper-V也能跑Linux容器

而近年則有兩個關鍵事件，讓微軟平臺與Kubernetes的整合程度加分許多。首先，去年釋出的Kubernetes 1.5版，居然可以一併調度Linux容器以及Windows Server容器，還能相容Windows Server 2016平臺。再者，今年4月的DockerCon中，微軟也宣布，使用者可以在Hyper-V環境，利用Windows Server中原生執行Linux容器。如此，不僅弭平微軟環境與容器技術的隔閡、擴大Windows Server的應用範圍，也替依賴微軟環境的企業做了解套，降低導入Kubernetes的難度。