由友訊、合勤、研華共同投資成立的利基網路（L7 Networks），主打從網路第7層出發，經由解析SSL加密過的流量，提供員工上網行為、流量控管，以及疑似異常行為的側錄設備。最近，則是整合了上述功能，推出InstantCheck系列產品，踏入網頁安全閘道設備的領域。

我們在4年前，曾經介紹過主打上網行為側錄功能的InstantKey，而利基最近新推出的InstantCheck，包含了InstantKey的所有功能，也內建事件記錄儲存的能力，但建置上最大的不同是，新的InstantCheck能夠獨立運作，企業無須額外架設事件記錄伺服器，可降低建置與管理的成本。

在威脅偵測的機制上，InstantCheck目前內建了AegisLab防毒引擎，而過濾惡意網站的部分，則是結合了Google Safe Browsing、Malware Patrol勒索病毒中繼站名單，以及國家資通安全會報中繼站黑名單等3種資訊。

從管理介面上看來，這款產品仍偏重於事件內容的側錄，以及使用者上網控管的能力。這樣的特性，在臺灣相當受到政府單位與企業歡迎。

然而，從威脅防護的角度來看，InstantCheck在呈現惡意攻擊的資訊較為不足，也缺少其他進階防禦機制，這部分需多加把勁。以沙箱功能為例，這次受測產品之中，只有InstantCheck無法支援或搭配此類設備或服務。

不過，利基網路表示，他們正在針對進階威脅防禦的部分，增強相關的功能，因此在明年2月，首先計畫推出InstantTrace雲端沙箱服務，對於疑似有害的檔案，就能夠提供進一步分析。

利基網路推出的InstantCheck系列網頁安全閘道設備，依據適用的環境人數多寡，從最小型的50型，到能夠因應最多2萬個IP位址同時上線的10000型，一共有多達8種規格可供選擇。而我們這次取得的是InstantCheck 8000，支援最多8千個IP位址上線，在硬體規格的部分，則有8GB記憶體，以及內建2TB硬碟，吞吐量的雙向效能最大為4Gbps，則與McAfee WG-5500-D標示的效能相近（4,688Mbps）。

至於InstantCheck 8000的網路介面，總共有6個RJ-45介面的GbE埠，但企業可加購擴充卡，取得SFP或SFP+光纖介面連接埠。

從建議售價來看，InstantCheck 8000設備本身為248萬元（未稅），至於軟體功能的部分，企業則可選購資料外洩防護模組．以及通訊軟體側錄機制，包含上述2項功能，總價為375萬2千元，在5款受測的產品之中，InstantCheck 8000價格最為便宜。

能針對特定網路應用，深入追查流量使用情形

我們將從Malware Domain List與Payload Security網站中，取得的惡意網頁或是惡意軟體網址，透過虛擬機器執行，瀏覽器便會顯示已遭到InstantCheck 8000封鎖的訊息。在此同時，我們也可從已經安裝管理軟體的電腦上，看到這些事件的記錄。

從管理軟體中，InstantCheck 8000的監控類別選單裡，管理者能透過自訂報表中心，依據各種類型的應用程式排行，進行檢視流量或是連線數大幅增加的使用者，以及執行的應用程式軟體等資訊。

值得一提的是，這裡不只具備一般網站的分析，針對Facebook社群網站、即時通訊軟體，以及知名的網路硬碟，InstantCheck 8000也有專屬的分析頁面，因此企業能夠針對指定類型的應用，是否有特定人員濫用的情事。

只是，想要管理InstantCheck 8000，必須透過專用軟體連線，而不像其他廠牌的設備，只要使用瀏覽器即可，至於InstantCheck 8000執行的結果，主要以條件式的調查介面為主，缺少能讓管理者快速得知重大威脅的資訊，因此對於採用這款設備的企業來說，可能就要透過其他方式輔助。

有別於其他受測設備，InstantCheck 8000的6個GbE埠都位於前方面板，想要調整連線較為便利。而在管理的部分，則是需要在個人電腦上，執行專屬軟體，才能登入操作。

提供上網應用的內容記錄機制

針對加密流量中，使用者上網內容的留存，是目前InstantCheck 8000相當重要的賣點。這裡預設提供了4種使用者權限，包含了VIP、管理階層人員、一般使用者，以及訪客等，因此在管理者設定相關的政策時，就能快速套用，且使用者上網行為的內容，大多可留下記錄，以供後續事件調查時，找出威脅事件的線索。

這裡能側錄使用者瀏覽網頁的網址、電子郵件內容、上傳或下載網路硬碟的檔案，以及Facebook傳送的訊息等，因此，對於企業來說，使用者上網的一舉一動，就能透過InstantCheck 8000記錄下來。

此外，企業可加價選購其他的附加功能，針對像是電腦版的Skype、Line、微信等即時通訊軟體，留存其中的對話內容。不過，原廠指出，由於Line改版較為頻繁，目前仍需透過部署在端點電腦的代理程式，才能擷取對話資料。

另一個目前能夠取得的選購功能，則是個資外洩防護模組。它能攔阻使用者在電子郵件中，利用附件檔案夾帶大量身分證字號、信用卡號碼，以及手機等隱私資訊。

利基InstantCheck 8000特色總覽

這款InstantCheck 8000提供了完整的正體中文管理介面，對於管理者相當具有親和力，此外，這裡具備依據多重條件向下調查的功能，並能成為輸出報表的樣本。

可依據多層條件向下追查 在InstantCheck 8000的管理主控臺軟體中，管理者可依據應用程式類型或是頻寬等，進行查詢，並將結果呈現於下方，若是想要檢視某項排行資訊的進階內容，則可根據搜尋結果排序條件展開。

能限制使用者只能瀏覽公司臉書粉絲專頁 InstantCheck 8000可協助封鎖使用者在臉書的各種行為，包含瀏覽動態牆、貼文，或是對粉絲頁與貼文按讚，並藉由重新導向的方式，限制使用者只能瀏覽公司的粉絲頁。

能過濾機敏個資內容 對於使用者對外傳送的內容，例如電子郵件夾帶的附件檔案，InstantCheck 8000具有資料外洩防護能力，若是內容含有大量疑似身分證字號的字串，系統便禁止使用者上傳這個附件檔案。

產品資訊

利基InstantCheck 8000

● 原廠：利基網路(02)2793-6053

● 建議售價：設備為248萬元、可選購DLP模組為37.2萬元、即時通訊軟體側錄為90萬元（皆未稅）

● 硬體規格：8GB記憶體、2TB硬碟

● 網路介面：6個GbE埠，另可增加光纖介面

● 系統總吞吐量：4Gbps

● 使用者人數承載上限：8,000人

● 硬體保固：1年

● 選購功能：DLP模組、即時通訊軟體側錄

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】