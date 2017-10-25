資安業者周二（10/24）相繼警告有一新的勒索軟體Bad Rabbit正在歐洲蔓延，目前受害最嚴重的國家為俄國，另也衝擊烏克蘭、保加利亞、土耳其、日本及德國等。

卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）表示，Bad Rabbit並未使用攻擊程式，而是採用偷渡式下載（drive-by）攻擊，駭客先危害合法網站，在受害者下載並安裝了偽造的Adobe Flash程式之後，電腦上的檔案就被加密了。

目前所發現所有被用來當作攻擊跳板的網站皆是新聞媒體，駭客向受害者要求0.05個比特幣的贖金（現值約為280美元），且迄今尚不確定駭客在受害者支付贖金後能否或是否會解密檔案。

根據另一資安業者ESET的觀察，受害最嚴重的地區為俄國，佔了65%，而烏克蘭與保加利亞也各佔了12%與10%，亦有6.4%的受害者位於土耳其，及3.8%位於日本。

此外，Bad Rabbit也能利用伺服器訊息區塊（SMB）進行散布，它會掃瞄網路上開放的SMB，透過開源碼工具Mimikatz蒐集憑證，進而感染其他電腦。

Bad Rabbit主要針對企業網路發動攻擊，所採用的方法與NotPetya類似，已與WannaCry及NotPetya並列為今年的三大勒索軟體。今年6月現身的NotPetya重創不少全球大型企業，全球最大貨櫃船運業者快桅（A.P. Moller-Maersk）因此損失超過2億美元，FedEx的損失亦達3億美元。