10月最後一週，在臺灣南北各有一場精彩的IT活動，週五在臺北先登場的是中國MySQL專家齊聚的2017開源資料庫活動，緊接著週六在高雄展開的是南臺灣最大規模的科技研討會MOPCON 2017。

焦點活動1:2017 開源資料庫「高峰匯」之未來趨勢 (10/27-28)

12位來自阿里雲、騰訊、京東、網易、螞蟻金服、去哪兒網和Grab（亞洲版的Uber）等MySQL資料庫或其他開源資料庫專家分享第一線資料庫應用和維運的經驗，也有MySQL核心開發者來揭露MySQL未來產品藍圖。

其中有幾場中國金融或電商平臺發展實戰經驗分享，如京東金融MySQL維運資深DBA潘娟則帶來資料庫自動維運的新作法，他稱為智能維運。騰訊金融支付部副總監姜承堯則是要分享財付通平臺上的MySQL資料庫叢集管理，如何管理一套可以用來支撐微信支付、手Q支付、紅包轉帳等超大規模的叢集。而螞蟻資料庫資深專家程哲橋則要介紹螞蟻金服自家服務平臺化轉型的過程中，如何因應各項維運異常處理。

另外也有多個大規模基礎架構維運的實戰經驗，如360基礎架構組技術經理陳宗志則是要介紹一套超大容量redis的解方pika，以及360內部如何部署到一套1000節點的資料庫叢集上。Grab工程師則分享Elasticsearch（ES）吳煒彬如何做到每天上億次查詢筆筆都毫秒完成的關鍵。阿里雲RDS團隊專家彭力勛揭露阿里雲下一代資料庫PolarDB架構設計關鍵，騰訊遊戲DBA分享如何用MariaDB解決遊戲特定場景應用等。



活動簡介：

時間：2017.10/27~10/28（五、六）

活動名稱：2017 開源資料庫「高峰匯」之未來趨勢

費用：單日1000元，雙日1800元

地點：台北市中正區濟南路一段321號 (臺北商業大學 承曦樓十樓國際會議中心)

報名網址：https://www.accupass.com/event/1708250301346464572170

焦點活動2：南臺灣最大科技活動MOPCON（10/28-29）

已經連續舉辦6年的MOPCON，是南臺灣最大規模的千人科技聚會，今年由11個軟體社群聯合主辦，可說是不輸臺北開源人年會規模的南部開源社群年度盛會，也是南臺灣軟體聚落最大聚會。2012年從第一屆從行動科技應用相關議題切入，到今年不只技術、產品開發、軟硬整合應用到服務營運，兩天三軌議程超過30堂的演講，還涵蓋了不少熱門議題如機器學習、區塊鏈、IOT、VR/AR 到使用者經驗設計等議題。

美國紐約長島大學數位遊戲設計系的系主任將分享如何用軟體和遊戲建構社交經驗，開源社群大大jserv也將分享如何用區塊鏈技術打造數位證書的經驗，Google臺灣區雲端業務團隊負責人田哲禹則將分享Google尺度的IT營運經驗。翟神也連續三年南下分享，今年要分享和沛5年儲存研發成果Tera，如何將雲端儲存整合到Linux電腦電腦，將本地儲容量像雲端一樣大，又結合AI來優化快取的成果。

除此之外，既然是社群大聚會，多元化的交流活動也是MOPCON特色之一，包括兩天同步進行的Unconference，現在已經有AWS Serverless、Growth Hacker、Webduino、SUSI.AI、IoT加上電腦視覺的應用等自由議程，你也可以自己報名來分享一堂。



活動簡介：

時間：2017.10/28~10/29（六、日）

活動名稱：2017 行動科技年會MOPCON

費用：一般票600元

地點：高雄國際會議廳TCCK（高雄市鹽埕區中正四路274號）

報名網址：https://mopcon.org/2017/

11月IT活動預告

曾以「一天搞懂深度學習」大受好評的台灣大學電機系助理教授李宏毅，要來告訴大家機器學習技術中的語音理解技術。這也是機器學習中，除了電腦視覺之外，另一個重要的AI電腦能力。附上李老師的「一天搞懂深度學習」300頁投影片連結

報名網址：https://learning.ithome.com.tw/course/Sm7So6Yjw

地點：松山文創園區 製菸工廠- 美國創新中心 多功能教室 (台北市信義區光復南路133號)

從2014年的臺灣資料科學愛好者年會，到現在的資料科學年會，到了第四年，除了資料科學，還進一步催生了人工智慧年會。前兩天11/9、10是臺灣人工智慧年會，這是今年最大規模人工智慧研討會，集結了63位國內外、學界、業界專家。第二天開場演講是AlphaGo 首席工程師黃士傑將回臺分享AlphaGo Zero的精彩故事。這是新一代的AlphaGo Zero，只花3天就打敗全球最強的AI棋手AlphaGo。而後兩天，11/11-12則是臺灣資料科學年會，同樣也有68位學界和產業界專家來分享。

報名網址：http://datasci.tw/signup/

地點：臺北南港 中央研究院人文社會科學館

主講者SSX南星創速器 共同創辦人朱宜振(朱拉面)是臺灣第一代的網路創業家，現在投入Fintech領域，也是臺灣最能把區塊鏈應用解釋透徹的專家之一。這一場將聚焦區塊鏈基本知識，以及物聯網應用。目前雖已額滿，但可留意有空名額將隨時釋出。

報名網址：https://learning.ithome.com.tw/course/587q1jlZP

地點：松山文創園區 製菸工廠- 美國創新中心 多功能教室 (台北市信義區光復南路133號)

第一天公共區塊鏈應用為主，包括英國監理沙盒經驗、臺中區塊鏈應用、RegTech監理科技為主題，再延伸到四軌應用類議題，包括了內容存證Notary、金融科技Fintech、醫療照護 Healthcare和資產管理 Wallet等四大議題的分場分享。

第二天則有Hyperledger專案成員來臺分享最新進展，下午則是四軌基礎議題，包括了開發平台Platform、代幣應用Token、責信監管Regulation和學術調研Research的分場分享。

報名網址：http://seminars.tca.org.tw/D15n00197.aspx

地點：集思北科大會議中心臺北市忠孝東路三段1號

講者招募情報：

1. iThome #Serverless Day 講者開Call囉！（10/30截止）

投稿網址：https://ithomeonline.typeform.com/to/E9m2Lj

活動日期：12/07(四）

從虛擬機器到容器，下一個新的應用架構趨勢是Serverless，不是不用伺服器，而是新架構讓你站在雲端平臺的肩膀，不用再煩惱伺服器端的維運，甚至是VM或容器等基礎架構的維運，只要專注在實現業務邏輯和應用服務就好。可口可樂就是用Serverless架構，來支援自動販賣機後端的雲端系統，取代原有的AWS EC2虛擬機器，在每月3千萬次呼叫的初期低用量下，省下了65%的成本。相關報導可口可樂的Serverless之旅 https://www.ithome.com.tw/news/112431

iThome也將在今年首度在臺灣舉辦Serverless Day，來介紹這股超越VM和容器的新一代架構風潮，也廣邀臺灣Serverless專家上台分享。

我們提供2種舞台，歡迎您參與投稿：

（1）40分鐘演說（講酬$3,600，含全日入場）

（2）25分鐘演說（講酬$2,500，含全日入場）

2.全臺規模最大資安盛會：2018年臺灣資安大會招募各主題資安講師（11/17截止）

投稿網址：https://seminar.ithome.com.tw/live/cfs_cybersec/index.html

活動日期：2018年3/14～15

iTHome已經連續舉辦3年的臺灣資安大會，超過5千人報名，100位講師登台。如果你有最新的資安技術研究、最佳資安實務作法、最精彩的資安事件分析、尚未公布的攻擊手法或漏洞資訊，或者你可以帶來深度的資安知識，讓聽眾對於資訊安全有更深刻的領悟，都可以投稿。有數十場演講場次，公開徵求講者。

最夯投影片分享

9月4～6日在臺灣首次舉辦的DevOpsDays活動順利落幕，你若沒有趕上這一次全臺DevOps經驗大交流，也沒關係，可釋出的講者投影片，已經公布在活動官網了，還有包括線上共筆和多篇精彩的心得分享。

DevOpsDay臺北 精彩簡報: https://devopsdays.tw/agenda.html

DavOpsDay臺北各堂重點筆記共筆網址

Day1共筆 Day2共筆

