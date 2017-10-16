9月初才傳出BT種子文件及連結搜尋網站海盜灣（Pirate Bay）利用用戶電腦暗中進行挖礦，該網站又被發現故態復萌，而且這次用戶沒有選擇退出（opt out）的選項。



上個月海盜灣被發現在網頁加入由Coin-Hive 提供的JavaScript程式碼，在用戶不知情下借用其電腦處理器運算效能進行Monero幣的挖礦，當時該網站聲稱是為了測試以挖礦增加公司收入。



而在僅僅不到一個月後，TorrentFreak發現海盜灣悄悄再度用上這招。不像上個月，海盜灣這次做了節流，使大部份用戶未察覺CPU執行緒用量衝高，企圖掩飾採礦行為，而且也未提供用戶選擇退出（opt out）的選項。但根據Coin-hive的規定，其工具客戶必須告知並取得「礦工」們的同意。



雖然海盜灣上次宣稱要以挖礦取代網站廣告，不過TorrentFreak發現海盜灣網站同時間仍然有橫幅式廣告，也不清楚這次是否為最新一次測試，還是已實際啟用。



海盜灣尚未對此做出評論。但負責提供海盜灣DDoS防護服務的CloudFlare上周才將使用採礦工具的另一Torrent網站Proxy Bunker停權，這意謂著海盜灣也可能面臨同樣處份。