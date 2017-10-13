Google本月初才宣佈Google Home新增Home Mini作為Home家族最新成員，都還未正式開賣，但Google周四表示將移除Home Mini可能導致暗中錄音侵犯用戶隱私的觸控功能。



此事來自網路媒體Android Police創辦人Artem Russakovskii的發現。本月初才發表、預計10月18日才出貨的Google Home Mini和Home一樣，是在使用者聲控指令「Ok Google」下，才會啟動語音助理Google Assistant，但Russakovskii發現Home Mini竟然在完全沒有聲控指令下，暗中啟動聽取功能，將他一天詳細行為都錄製下來並傳送到Google伺服器，而且可以在我的活動（My Activity）網頁中檢視。經過查證後，Google證實少數Google Hom Mini的上方觸控機制出現行為異常，Google Assistant不需經過聲控，只要長按觸控面板即可啟動。



針對在發表會當天拿到Home Mini的使用者，Google首先於本周三釋出新版韌體將這項功能關閉。不過周四 Google Home支援網頁再度更新，表示該公司決定永久移除Google Home Mini上方觸控功能，以避免任何疑慮，使消費者能安心使用Mini。



最新版韌體預計在10月15日全部部署完成。而在10月4日到7日之間因為長按Mini產生的事件紀錄，Google也會從「我的活動」網頁上將之移除。還未拿到貨的預購用戶將不會受影響。



拿掉觸控功能後，未來使用者就只能透過「OK Google」或「Hey Google」才能啟動Home Mini的Google Assistant來播放音樂、提醒或報時。



售價49美元的Google Home Mini將設定為主打Amazon Echo Dot。