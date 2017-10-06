微軟於周四（10/5）發表了支援Android與iOS的Microsoft Edge瀏覽器，也推出支援Android的Microsoft Launcher。

Microsoft Edge為伴隨著Windows 10問世的微軟最新瀏覽器，最終將取代IE，這是微軟首度釋出支援Android與iOS的Microsoft Edge。

行動版的Microsoft Edge同樣有我的最愛、閱讀清單、閱讀模式及新分頁等桌面版功能，而且還能承接桌面版瀏覽器的內容。支援iOS的Microsoft Edge現可已透過蘋果的TestFlight程式預覽專案試用，而支援Android的Microsoft Edge預覽版亦很快就會出爐。

不過，初期這兩個預覽版都只支援手機及英文，支援平板電腦與其他市場/語言的Microsoft Edge行動程式要稍後才會現身。

至於Microsoft Launcher則可說是Arrow Launcher專案的正式版，這是一個桌面程式，可用來組織與管理行動桌面，可將使用者最喜歡或最常用的程式置放於手機首頁，也能放置最喜歡的對象，或是設定背景與顏色，建立個人化的手機桌面。

此外，Microsoft Launcher亦具備接續功能，能承接PC上未完成的任務，如照片或文件。Microsoft Launcher只有支援Android的版本，且現為預覽版。