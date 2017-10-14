駭客搶銀行！遠銀遭駭追追追

去年7月發生震驚各界的第一銀行ATM盜領案，今年初也有證券商集體遭DDoS攻擊勒索事件，本月初又發生遠銀SWIFT系統遭駭事件。臺灣的金融業者不得不重新省思，在金融業務拓展的同時，自己的資安防禦是否足夠