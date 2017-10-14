駭客搶銀行！遠銀遭駭追追追

繼去年一銀ATM遭駭事件後，國際駭客再次鎖定臺灣金融業。入侵手法變本加厲，瞄準國際匯款系統SWIFT，秋夜駭入遠東銀行，暗中偽造匯款電文，盜轉18億元到海外。這不只是本土銀行業二度淪陷，更是臺灣史上金額最高的駭客搶案