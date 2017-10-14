駭客搶銀行！遠銀遭駭追追追
繼去年一銀ATM遭駭事件後，國際駭客再次鎖定臺灣金融業。入侵手法變本加厲，瞄準國際匯款系統SWIFT，秋夜駭入遠東銀行，暗中偽造匯款電文，盜轉18億元到海外。這不只是本土銀行業二度淪陷，更是臺灣史上金額最高的駭客搶案
【遠銀遭駭追追追】刑事局最新偵辦結果出爐：嫌犯還有3人，惡意程式達6支，損失降到15.65萬美元
目前累計追回或查扣的金額累計達到5994.75萬元（99.74％），初步損失金額只有15.65萬美(約台幣470萬元），占遭盜轉款項金額的0.26%。
文 /|2017-10-14
【遠銀遭駭追追追】快清查內部網路！遠銀遭駭5支惡意程式特徵公開（還有駭客中繼站IP）
我們進一步取得了這5支惡意程式的檔名和特徵，可供企業趕快清查內部電腦系統，是否已遭駭客鎖定，暗中也植入了這些惡意程式，只是還為發動攻擊。
文 /|2017-10-13
【遠銀遭駭追追追】更多入侵細節大公開！18億元遠銀遭駭盜轉事件追追追
駭客熟諳遠銀內部，入侵遠銀內網後，先設法刪除7個防毒程序後，執行一支勒索軟體，來加密部分電腦中的檔案，一來隱匿入侵盜轉匯款痕跡，其次也是故佈疑陣，讓遠銀誤以為只是系統遭植入加密勒索軟體
文 /|2017-10-13
【遠銀遭駭追追追】駭客集團連續鎖定臺灣，臺灣金融業歷年遭駭事件簿
去年7月發生震驚各界的第一銀行ATM盜領案，今年初也有證券商集體遭DDoS攻擊勒索事件，本月初又發生遠銀SWIFT系統遭駭事件。臺灣的金融業者不得不重新省思，在金融業務拓展的同時，自己的資安防禦是否足夠
文 /|2017-10-13
【遠銀遭駭追追追】SWIFT遭駭事件大回顧，跨國駭客搶銀行，SWIFT成首要目標
過去幾年，全球已有6起SWIFT跨國匯款系統遭駭的事件發生，而近日發生的遠東銀行SWIFT遭駭盜轉18億元，是第七起
文 /|2017-10-13