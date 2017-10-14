刑事警察局13日下午，公布了遠東銀行SWIFT駭客入侵案的最新進展，嫌犯人數增加到5人，其中2名已遭逮捕羈押中。而惡意程式分析結果也有突破，惡意程式數量多找到了一支，累計有6支惡意程式。

刑事警察局在10月10日派員，帶著遠東銀行人員以被害人身分前往斯里蘭卡說明，處理扣押款項返還事項，也和斯里蘭卡警方進一步分享情資。

先前發現被匯往斯里蘭卡的款項有210萬4千美元，除了追回匯款外，目前刑事警察局派員到斯里蘭卡後確認，在斯里蘭卡被提領出來的金額有盧比3,000萬元（美元19.6萬元），而斯里蘭卡警方先後再10月6日和9日，各逮捕了1名嫌犯後，共查扣追回了盧比605萬元，還有盧比2395萬元遭盜領還位追回（美元15.65萬元。），目前也得知有3名分贓嫌犯在逃，包括了1名斯里蘭卡籍及2名印度籍共犯。

換句話說，先前發現駭客入侵SWIFT系統後盜轉金額高達6,010.4萬美元，當中分別有5,700萬美元匯往柬埔寨，210萬4千美元轉至斯里蘭卡，另外的100萬美元則匯往美國的銀行帳戶。

目前累計追回或查扣的金額累計達到5994.75萬元（99.74％），初步損失金額只有15.65萬美(約台幣470萬元），占遭盜轉款項金額的0.26%。

而在臺灣，刑事檢查局對析採證回來的SWIFT系統、電腦主機和伺服器分析工作，也有新進展，目前找出了11個可疑檔案，其中已分析出6個惡意程式，比先前公開的5個惡意程式（包括2個加密勒索木馬）還多了一個。刑事警察局也依流程通報行政院資通安全處轉由金管會將相關資料提供給國內金融機構。而駭客用來遙控木馬的中繼站境外IP，也依國際合作窗口轉報相關國際及歐洲刑警組織追查。