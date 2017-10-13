剛入秋的這一周，吹起了臺灣金融圈另一次資安風暴。

在10月3日這一天，遠東國際商業銀行（簡稱遠銀）的國際匯款系統SWIFT（環球銀行間金融電訊網路）發生了交易系統異常，駭客盜轉了18億元匯款到海外三國，遠東銀行在3天後的傍晚對外公開，立刻震驚了全臺。

遠銀在10月3日上午，從資安設備上偵測到網路異常行為，隨後發現有系統毀損，確認遭到駭客攻擊而植入病毒程式，當時清查後發現，只有PC和Windows伺服器受到影響，其餘主要交易系統，如存、匯、網銀、ATM及信用卡等皆正常運作，分行服務都運作如常。因此，遠銀剛開始以為是只是一起單純的病毒入侵事件，也先向金管會通報遭駭客植入病毒。

第一時間遠銀先在總行成立緊急應變小組，由遠銀總經理親自主持，並在資訊處成立戰情指揮中心，由遠銀O&T副總經理與資訊處處長擔任現場指揮，還成立了攻防小組及設備復原小組。另外，遠銀也找來多家資安業者，如趨勢、微軟等組成團隊盤查系統，以確認影響範圍，後來找出並刪除病毒及後門程式，尤其還發現了過去沒有出現過的病毒。

像微軟原本在遠東銀行就有常駐人力，除了檢查遠銀的微軟環境是否異常外，如針對AD服務，微軟就會對系統架構、權限、使用者稽核管理機制、事件紀錄進行查核。微軟團隊也嘗試尋找是否有新的攻擊手法，「尤其會檢查是否出現了零時差漏洞，不過，沒有發現有這樣的漏洞存在。」臺灣微軟資訊安全暨風險管理經理林宏嘉表示。

但是，過了10月4日中秋假期隔天，10月5日，遠銀在SWIFT系統修復後對帳時，卻發現了7筆偽冒交易，遠銀才驚覺是SWIFT銀行與銀行間跨國轉帳系統遭駭客攻擊。

駭客入侵SWIFT系統來操控轉帳，盜轉鉅額款項，並分批匯往不同海外銀行，總計金額高達6,010.4萬美元，當中分別有5,700萬美元匯往柬埔寨，210萬4千美元轉至斯里蘭卡，另外的100萬美元則匯往美國的銀行帳戶。遠銀當日晚間也隨即至刑事局偵九隊報案，並向國際刑警組織及SWIFT Alliance請求協助調查，也將遭駭電腦封存，交由刑事局協助鑑識，以釐清駭客入侵手法及途徑，並同時再次通報金管會。

在10月6日，也就是星期五晚上6點57分，遠銀在公司官網發布重大訊息公告，說明因發生「電腦病毒事件」，而影響部份SWIFT系統匯款交易，其他臨櫃的存匯、轉帳、ATM等交易系統則未受影響，不過並未說明駭客是透過何種攻擊手法入侵，只強調目前已透過跨行合作的通匯銀行向受匯銀行持續追回款項。

金管會也於同日發布新聞稿證實，遠銀SWIFT系統疑似遭駭客入侵，發生盜轉資金的情形，金管會也同步清查全臺其他銀行，確認受駭銀行只有遠銀一家，其他銀行並未回報類似的受駭情形，SWIFT系統均屬正常。

而斯里蘭卡警方依臺灣刑事局提供情資，在錫蘭銀行逮捕1名試圖取款的斯里蘭卡籍男性，疑似是遠銀盜領案的成員之一，並在辦公住處查扣405萬盧比（約2萬6,400美元），懷疑是已遭提領的遠銀贓款，後來逮捕到的另一名嫌犯，發現是該國國營瓦斯公司會長Shalila Moonesinghe，有1百多萬美元竊自遠銀的匯款，匯入了他的私人戶頭。

駭客攻擊手法初步曝光：熟諳遠銀內部，先刪除防毒軟體程序

由於目前案件由刑事局偵九隊負責偵辦，相關的惡意程式分析也交由刑事局研發科負責相關的分析。例如，目前已經發現了3支後門程式，以及2支病毒程式，目前由刑事警察局及資安公司協助分析中。不過，相關的案情尚未完全明朗前，我們也透過一些不具名資安專家的分析，提供一些可以持續關注的案情焦點。

首先，不具名的資安專家指出，遠銀SWIFT系統遭駭事件和先前國外爆發的案例一樣，入侵的駭客都非常了解該入侵銀行的作業模式，所有就有機會透過各種水坑式攻擊等方式，進入遠東銀行的內部網路。

再者，不具名資安專家表示，駭客進入遠銀內部網路後，第一件事情就是設法刪除遠銀使用防毒軟體的部分程序的執行檔，初步判斷砍掉7個防毒程序後，再透過執行一個勒索軟體，加密部分電腦中的檔案。

第三步，該名資安專家表示，接下來就是散佈相關的惡意程式。據了解，主要是透過啟動排程功能「schatasks」進行刪除的程序，並且利用「cmd」命令提示字元，登入像是C槽內的網路帳密。從先前刑事局透露發現的幾支惡意程式，目前觀察到主要是用來登入特定的IP位址、並在特定的路徑中，創建啟動勒索軟體的時間。

從刑事局先前透露的資訊也可以發現，刑事局發現的惡意程式功能包括散布、加密及遠端遙控功能，在感染遠銀內部電腦後，也會蒐集相關情資進行回報，並且加密部分電腦的檔案資料。刑事局指出，因部分電腦檔案遭加密，導制警方無法更進一步追蹤惡意程式的入侵途徑，甚至於，連後續的帳款轉帳的金額和流向也因為是加密檔案，只能透過國際SWIFT聯盟取得相關的資料。

刑事局也表示，追查過程中也發現，駭客透過美國和荷蘭等國的中繼站，隱匿蹤跡，也加深追查難度，目前刑事局第一時間分析出惡意程式的特徵，但是，要真正查出駭客如何入侵遠銀的SWIFT系統，才是真正有助於釐清案情的方法。

資安專家研判，因為要了解SWIFT國際匯款系統是需要對於該產業以及相關系統流程非常嫻熟且專精，即便是國際駭客組織「人才濟濟」，要隨便就找到可以如此深入了解SWIFT系統的專家，也並非容易的事情。

不過，可以從先前爆發的多起銀行SWIFT系統來了解駭客入侵手法，趨勢科技全球核心事業部資深協理張裕敏則在去年HITCON舉辦的一場金融資安科技研討會中，便針對SWIFT網路攻擊作了技術分析。

在會中，張裕敏針對多起銀行SWIFT系統遭到入侵事件進行彙整分析五個共通點，首先，受駭銀行內部網路都被駭客占領；其次，駭客也入侵並掌握SWIFT國際匯款交易系統的伺服器；第三，駭客可以透過網路，遠端連上SWIFT伺服器；第四，入侵的駭客對於SWIFT Message Type以及對SWIFT系統的Alliance Access軟體也十分熟悉；最後，在孟加拉央行遭駭及越南國際先鋒銀行遭駭的事件中，都發現惡意程式內的英文有拼錯的跡象。

趨勢科技全球核心事業部資深協理張裕敏去年在一場演講中，分析了SWIFT駭客入侵有4種可能管道。

從提升交易安全性和強化資安確保SWIFT安全

張裕敏也從兩個面向提供預防之道，從各國銀行的建議，主要都偏重在強化交易系統認證安全性，不論是SWIFT國際匯款交易需要進行指紋辨識確認，或者是在2016年5月，建議SWIFT交易應該引進雙因素認證，甚至是採用USB傳遞交易資訊等，目的都是為了提高交易的安全性。

從資安強化作為來看，張裕敏認為，也可以從五個層次來進行。首先，應該要落實應用程式的控管（Application Control）；再者，也必須做到檔案整合性測試和系統整合性測試（Integrations Check）；第三點，包括所有的連線控管、帳密管控以及特權帳號管理等，都必須進行嚴密的存取控制（Access Control）；第四點，落實稽核記錄以及監控（Auditing Log and Record）是確保所有環節都有落實的管理之道。

最後一點，也是張裕敏最深切的提醒就是，所有資安或者是操作人員都必須要有足夠的警覺性，所有不應該出現任何警示的地方，就算指出現一次的警示，都必須進行追查，確認不是可疑資安事件的引爆點。他指出，唯有「在不疑處有疑」，才有可能做到制敵機先或者是提前預警的效果。