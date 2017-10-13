遠東銀行遭駭盜轉事件中，刑事局已經發現了5支駭客留下的惡意程式，其中2支是加密勒索木馬，另外3支是用來入侵和滅跡的惡意程式。

早在10月6日記者會中，金管會就曾提醒臺灣金融業者，要注意RANSOM_HERMS.A加密勒索木馬。iThome進一步取得了這5支惡意程式的檔名和特徵，可供企業趕快清查內部電腦系統，是否已遭駭客鎖定，暗中也植入了這些惡意程式，只是還未發動攻擊。

就是因為遠銀在10月3日上午，從資安設備上偵測到網路異常行為，隨後也發現有系統毀損，找來資安專家，發現是這支加密勒索軟體導致SWIFT系統當機，但這其實是駭客故佈疑陣，用來隱藏他們暗中入侵SWIFT盜轉匯款的拖延戰術。

目前5支惡意程式，除了bitsran.exe和RSW72CE是加密勒索木馬之外，另外三支的檔名分別是msmpeng.exe（偵測到BKDR_KLIPOD.ZTEJ-A病毒）、splwow32.exe（偵測到 BKDR_KLIPOD.ZTEJ-B病毒）和FileTokenBroker.dll（TROJ_BINLODR.ZTEJ-A），最後一個從檔名來看，就疑似是用來偽造SWIFT密文用的病毒，不過，這還有待刑事局分析。這幾支惡意程式目前已知的功能，可以進行散布、加密及遠端遙控，並在感染遠銀內部電腦後，也會蒐集相關情資進行回報，並且加密部分電腦的檔案資料。

另外刑事局也已經掌握了2個駭客用來遠端遙控惡意程式的惡意程式中繼站IP，分別是94.23.148.41和167.114.32.112，這也是企業要趕快列入防火牆阻擋清單的IP，另外也要清查ㄧ下Log記錄，是否過去一段時間內有出現這2個IP的活動記錄，若有，那就得提高警覺了。

遠東銀行遭駭事件5支惡意程式特徵