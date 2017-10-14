剛寫Java的開發者在需要日誌時，應該會知道有java.util.logging（簡稱JUL），接下來，使用某些開放原始碼專案，在應用程式啟動時，可能會看到日誌訊息抱怨找不到log4j.properties，撰寫程式碼時，卻是使用commons-logging的API，後來使用其他框架，發現它使用的是SLF4J的API、設定檔名稱是logback.xml，有天連到了Log4j官網，竟然又看到了Log4j2？

混亂的歷史

就現今語言來說，本身內建日誌程式庫是個基本需求，一般來說，總是建議使用標準API，避免對第三方程式庫的依賴，然而在Java這塊談到內建的日誌程式庫，稍有經驗的開發者總是搖搖頭，過去有段很長的時候，他們會告訴你「使用Log4j」。

Java標準程式庫一開始並沒有JUL，在第三方程式庫的實現，Ceki Gülcü創建的Log4j受到廣泛使用，雖然如此，當時Java擁有者的Sun並不接受Log4j，而在JDK1.4中放入JUL，然而，因為功能比Log4j簡單，而且初期又有效能不彰等問題（在JDK1.5才有了改善），於是，開發者仍建議使用Log4j。

無論如何，Java界現在有了受歡迎的Log4j，以及標準內建的JUL，總會遇到要做出選擇，以及處理不同日誌程式庫的問題。當時出現的Jakarta Commons Logging（後來改名為Apache Commons Logging），定義了一層介面（本身有個簡易SimpleLog實現），可以動態地綁定JUL或者是Log4j，作為日誌實現，開發者使用commons-logging的API，不需要依賴在JUL或是Log4j的程式碼。

然而，commons-logging的動態綁定有著規則複雜等問題，Log4j本身也有些效能議題，因此，Log4j的創建者Ceki Gülcü後來開發了SLF4J，全名Simple Logging Facade for Java。顧名思義，SLF4J也是定義一組介面，實作上可以綁定Log4j、JUL，或者是Ceki Gülcü實現的Logback。SLF4J也提供了橋接套件，只要使用對應的JAR，就可以替換掉Log4j、JUL或commons-logging，然而現有的程式碼不用更改，底層實際上卻使用SLF4J。

這一切Log4J的維護團隊看在眼裏，後來，他們吸收了SLF4J、Logback的經驗與優點，在2014年正式推出了Log4j2，也採取了介面與實現分離的設計（分為Log4j2 API與Log4j2 Core），在效能上有很大的提升，還提供了非同步日誌等功能；而Log4j於2012年發布最後一個版本之後，也在2015年正式宣布終止。

認識實作品

日誌程式庫在實作品的設計上，基本概念是類似的，例如Log4j中的Logger、Appender、Layout等概念，在JUL中換成了Logger、Handler、Formatter之類的角色，這部份可參考先前專欄〈從日誌API認識日誌需求〉；認識Logger、Appender等概念，以及它們之間的組合關係，主要是知道如何在日誌設定檔中，組合出應用程式的日誌需求，而不是在程式碼中調整，也因此，認識日誌實作品的重要任務之一，就是知道如何撰寫設定檔，以及是否可彈性地選擇設定檔。

不過，JUL最令人詬病的地方，就是設定檔只能是.properties，而且，只能透過java.util.logging.config.file，指定.properties的位置。相對地，Log4j、Logback、Log4j2 Core都可以有不同的設定檔格式，像是.properties、XML、Groovy（Logback），或是JSON（Log4j2，然而Log4j2不支援.properties）等，也可以有多個設定檔來源。如果可以依賴在介面，就不要依賴在實作，因此，程式碼撰寫上。建議使用commons-logging、SLF4J，或者是Log4j2 API，透過設定檔等方式來決定使用哪個實作品。

commons-logging在尋找實作品上，有著一套複雜的規則，才能決定最後要使用Log4j、JUL或者自身的SimpleLog（輸出至System.err），由於其動態綁定是基於ClassLoader實現，在自定義ClassLoader的環境中，會引發NoClassDefFoundError等問題（詳見Ceki Gülcü的文件：https://goo.gl/e2CTRN）。

SLF4採用靜態綁定的方式，具體來說，類別路徑下，只能有一個對應的SLF4J綁定（SLF4J bindings），例如，若底層想要用Log4j，可以使用slf4j-log4j12的JAR檔案，而且，各個綁定的JAR中，都有org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder綁定實作品，如果想更換日誌實作，只要更換JAR檔案。

至於在不修改程式碼下，就可以將既有的日誌輸出橋接至SLF4的方式，則是使用直接實作了Log4j、JUL或commons-logging的JAR檔案，來替換，例如，想將原本使用commons-logging的日誌橋接至SLF4J，在最簡單的情況下，只要將commons-logging.jar，替換為jcl-over-slf4j.jar，就可以了。

如果不想修改程式碼，又想要令使用Log4j的應用程式可以獲得Log4j2 Core的效能改進，可以使用Log4j2的log4j-1.2-api.jar，將log4j的JAR替換掉（以及額外的三點要求，詳見https://goo.gl/CG5cjb）。

API上的著墨

在撰寫程式碼進行輸出日誌時，基本上，都是透過一個工廠類別的靜態方法取得Logger實例，然後呼叫對應的等級方法進行輸出。不過，還是有些可以留意的部份。例如Ceki Gülcü認為，有些日誌API容易讓開發者寫出錯誤的日誌輸出，像是commons-logging的warn、info等方法接受的是Object，開發者可能隨意傳入物件，因而容易忘了思考與定義該輸出的日誌訊息為何，SLF4J的warn、info等方法強制要傳入String物件來避免這類問題。

在〈LOGBack: Evolving Java Logging〉（https://goo.gl/CqtbJj）中Ceki Gülcü也談到，有些日誌程式庫可能會使用字串串接方式組成訊息，例如：

if(logger.isDebugEnabled()) { logger.debug("User with account " + user.getAccount() + " failed authentication; supplied crypted password " + user.crypt(password) + " does not match." ); }

可以看出字串串接上極為麻煩，而為了避免字串串接上的開銷，必須使用isDebugEnabled()來判斷，SLF4J可以採用字串模板的方式來解決：

logger.debug("User with account {} failed authentication; supplied crypted password {} does not match.", user.getAccount(), user.crypt(password));

這樣的設計也被Log4j2吸收；至於JDK本身的JUL，儘管常被建議不要使用，實際上，本身仍在改善，若日誌動作比較消耗資源，在JDK8可撰寫為：

logger.debug(() ->; expensive());

這帶入了Lambda語法，讓語法簡潔許多，而實際上，expensive()只在層級為Debug時才會執行，不必特別使用isLoggable()判斷，也避免不必要的開銷。

認識日誌程式庫歷史

從歷史的發展時間來看，這邊談到的日誌程式庫，大致上的順序為Log4j -> JUL -> [commons-logging] -> [SLF4J]/LogBack -> [Log4j2 API]/Log4j2 Core，[]部份表示介面定義，可以的話，使用日誌時應該透過這些介面，而SLF4J看來可以替代commons-logging，它的橋接設計，可以靈活地替換各種實作品，也可以橋接至Log4j2，無論是直接使用，用來整合多個日誌方案，或者用來逐步改造既有程式的日誌，會是個不錯選擇。

然而，實際的情況可能更複雜，好好檢視日誌程式庫的發展歷史，仍是必要的，網路上雖然也有許多的比較文章，不過，試著自行疏理、動手實作，或者改造幾個簡單專案的日誌，會更能瞭解這些程式庫之間錯綜複雜的關係，以便做出更好的選擇。