幾乎所有主流的網站，現在都採用HTTPS加密，而這樣的趨勢，也反映在今年的年初，由非營利組織電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation，EFF）引用的統計資料指出，加密流量已占大多數。對於企業而言，若是無法解析這種流量，員工上網就會成為嚴重的安全死角。

在小型企業中，很可能因為預算與管理上的考量，統一由次世代防火牆或是UTM設備，控管各式的流量。但對於規模大至上千人的公司，對於HTTPS流量的解析，就需要獨立交由專屬的網頁安全閘道設備執行，藉此在網路效能與使用者上網安全之間，取得平衡。

一般來說，市面上許多資安公司的網頁安全閘道產品，同時擁有企業內部建置的軟體與硬體版本，以及適用於分公司與遠端使用者的雲端服務等型態。其中，軟體版本與實體設備的功能幾乎相同，在許多企業已有虛擬化環境的架構下，純軟體版本的網頁安全閘道便有著能快速建置，以及能輕鬆架設多臺備援設備等特性，且無須包含添購硬體預算的優勢，近年來開始受到歡迎。

雖然，軟體型態的網頁安全閘道，具有部署極為彈性的特質，然而，由於必須檢測加密流量內容，網頁安全閘道經常需要占用大量的運算資源，若是採取建置在企業的虛擬化平臺上，很有可能影響其他架設於虛擬平臺的其他設施運作。在這樣的考量下，企業選擇採用硬體設備型式的網頁安全閘道產品，就有其必要性。

我們發現，從廠商的產品組成與銷售策略中，也能突顯出實體設備的特性。

例如，整併了Blue Coat的資安大廠Symantec，即使是在虛擬化浪潮湧現的趨勢下，他們主打的產品，仍是硬體設備型式的ProxySG和Advanced Secure Gateway（ASG）；而最近剛推出網頁安全閘道產品線的Citrix，他們的NetScaler Secure Web Gateway（以下簡稱NetScaler SWG）系列中，實體設備吞吐量從7Gbps起跳，而虛擬設備的版本，最多只能達到5.7Gbps，這也突顯在廠商的定位中，實體設備還是較能因應大量使用者的上網防護。

這些網頁安全閘道設備廠商，普遍朝向能適用於較大環境的方向發展，縱觀各家廠商，幾乎每家都有支援超過千人上線的硬體設備，但相較之下，針對只有百人環境的上網防護，不少廠商改以雲端服務，或是軟體型態的網頁安全閘道供應。在這次測試之中，提供我們測試設備的廠商，僅有身為國產廠商的利基網路（L7 Networks），仍有較小型的款式可選。

在臺灣，超過千人以上規模已是非常大型的企業，但對於網頁安全閘道產品來說，卻僅是許多廠牌硬體設備的入門門檻。不過，這樣的使用者人數，同時還在軟體版本能防護的範圍之內，因此，許多廠商表示，他們並未在臺灣銷售對應的產品，例如Sophos、趨勢科技等，都以提供軟體型式的網頁安全閘道為主，想要取得這種類型的設備，選擇其實並不多。

能從掌握威脅情資的角度來看待企業整體上網安全 針對上網安全的部分，也有廠商從威脅情資的角度，呈現相關資訊，以Forcepoint網頁安全閘道為例，就是以發動攻擊的地理位置，提醒管理者加強防護。

找出潛在威脅並提供情勢預測，強化事件管理將是大勢所趨

其實，網頁安全閘道已是成熟度相當高的產品，但現在與以往最大的不同點，在於原本的網頁安全閘道、防火牆、IPS、SIEM等設施，在企業內都是各司其職，但在防火牆陸續加入其他設備的功能，進化為UTM與次世代防火牆之後，也影響企業對於網頁安全閘道產品的需求。

因此，針對上網安全的防護，我們這次採訪時也發現，已經開始有廠商將網頁安全閘道設備的過濾結果，納入使用者行為分析（UEBA）的一環。例如，Citrix就將NetScaler SWG與管理平臺NetScaler Management and Analytics System（MAS）結合，訴求能夠協助企業，快速找出疑似受害的端點電腦與使用者。由於購買NetScaler SWG就能使用MAS，企業無須額外付費，頗有買網頁安全閘道設備，即附贈UEBA分析平臺的味道。

這樣的分析機制，其實並非Citrix獨家，事實上，McAfee Web Gateway（MWG）也提供類似的機制，能與同廠牌SIEM平臺Enterprise Security Manger（ESM）搭配，達到初步分析使用者上網行為，藉此讓管理者得知需要特別留意的情形。

雖然Symantec並未強調使用者上網的行為分析，然而針對ASG與ProxySG設備，他們提供了能與端點防護軟體Symantec Endpoint Protection串連的機制，藉此達到聯合防禦的縱效。

從解析使用者上網行為的角度來看，國內的上網事件管理設備，也算是搭上了順風車。包含這次參與測試的利基InstantCheck，以及產品已計畫於12月份大改版的中華數位（Softnext）Content SQR等，它們的產品功能，都相當強調在事件調查時，能提供相關上網鑑識資料的能力。

而我們測試時，InstantCheck管理介面的功能也呼應了這樣的訴求，甚至設備也配置了可選購的資料外洩防護功能模組，阻擋使用者傳送疑似含有機密資訊的內容。

但普遍來說，國產資安設備大多偏重控管使用者的行為，對於進階威脅與事件的調查，鮮少提供因應的措施，即便是已經計畫將要推出的功能，也恐怕要到明年才有，這樣的步調，顯然與國外廠商仍有相當的差距。若是採取與其他解決方案整合的措施，盡快提供相關的防護功能，或許還有機會迎頭趕上。

透過硬體設備、軟體系統及雲端服務，隨時隨地保護員工上網

值得一提的是，也有廠商以能夠建立較完整的上網防線為訴求。像是Forcepoint，企業購買了V系列實體設備後，也同時取得軟體版Forcepoint Web Gateway授權，能透過虛擬設備的方式，快速建置相關備援機制。

事實上，我們這次測試的網頁安全閘道設備當中，大部分廠商不只是同時推出軟體版本，也有雲端服務的選擇，可供企業在不同的環境運用。甚至，不同型式的網頁安全閘道之間，能夠套用相同的上網政策，以McAfee Web Gateway為例，管理者就能指定硬體設備部分的政策，同步到雲端服務McAfee Web Gateway Cloud Services，因此使用者無論從公司內外上網，都能夠受到保護。

但相較之下，少數產品只有實體設備型式，部署彈性明顯不足，甚至是嚴重落後。廠商表示，軟體版產品已經在研發規畫之中，未來他們也會有純軟體的網頁安全閘道可提供。