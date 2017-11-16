微軟在本周二（11/15）發表了Visual Studio Live Share，讓Visual Studio 2017與Visual Studio Code的開發人員能夠即時協作、共同撰寫程式，近日便會邁入封閉預覽階段。

Visual Studio Live Share讓開發團隊能夠在同樣的程式碼集（codebase）裡快速協作，不需要個別配置同樣的開發工具、設定或環境，也不必同步程式碼。

當開發人員於Visual Studio 2017或Visual Studio Code撰寫程式時，只要按下「分享」鍵，它就會產生一組連結，將該連結傳遞給團隊成員，就能邀請他們加入該程式碼集進行協作。

加入協作期間的團隊成員可以直接於自己的編輯器中看到使用者所分享的工作空間，亦可執行程式編輯，使用者則可自畫面上的游標與所顯示的名稱看到成員的行為，大家都能獨立使用各種除錯功能來檢查物件或是設定中斷點。

微軟開發工具專案管理總監Amanda Silver表示，儘管Microsoft Teams與Slack已將動態的團隊協作轉成數位形式，但還是能進一步改善開發團隊的協作；螢幕分享或遠端存取仍是由一人把持而其他人觀察，即時傳訊或電子郵件則僅適用於基本的訊息，程式碼集的協作通常不會只是一小段程式或檔案的分享，若要複製隊友的環境則要花上許多時間。

至於Visual Studio Live Share則能分享程式碼的脈絡，允許隊友獨立調查問題，也不必切換程式碼集的掌控權，亦無延遲問題。

有趣的是，當Visual Studio Code首席專案經理Chris Dias在影片中展示Visual Studio Live Share功能時，他所使用的裝置是蘋果的Macbook Air，協作程式為Slack，而非微軟的Surface與Microsoft Teams。

微軟並未公布Visual Studio Live Share的上線時程，僅說很快就會進入封閉預覽階段。