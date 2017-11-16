比特幣的價格今年出現大幅度的漲幅，現就有消息傳出，來自中國、歐盟國家的公司，提出申請要在俄羅斯進行挖礦。即便俄羅斯現有百家加密貨幣的礦場，但是仍有足夠的電力能源供外來的公司架設礦場。根據俄羅斯能源局的統計，截至去年底，俄羅絲的發電量達244.1GW，而彼時的最大耗電量也僅154.3GW，多出近100GW的電力可供外來的公司使用。

也因為俄國可以產出便宜又過剩的電力，俄羅斯區塊鏈及加密貨幣協會（RACIB，Russian Association of Blockchain and Cryptocurrency）的主席Yuri Pripachkin就表示，已經收到40份來自中國與歐盟國家的申請書，要在俄羅斯境內架設礦場來挖比特幣。

「在俄羅斯，礦場已經有數百個，而我們的國家還有能源，可以更有效率的利用、賣給礦工。」他對俄新社這麼說道，這是一塊新的能源市場，RACIB還要替這些外來公司的爭取課稅的優惠，還有相關法規的準備。RACIB是今年八月份成立，目標是凝聚區塊鏈的參與者、擁有者、礦工、投資者、ICOs等資源。RACIB的理事Arseniy Shcheltsin更指出，中國跟斯洛伐克的挖礦代表已經團結在一起，要寫一份計畫書，吸引更多人來俄羅斯挖礦。他認為，俄羅斯很有機會成為世界挖礦之都。

原本擁有多數支持者的比特幣升級專案SegWit2X在11月8日忽然喊停，導致比特幣（Bitcoin）與Bitcoin Cash的價格產生大幅振盪，其中，比特幣從逾7,500美元一路滑落到5,617美元，11月13日來到6,300美元，而Bitcoin Cash則是從620美元成長至破千美元，期間更曾一度突破1,530美元。

SegWit2X與Bitcoin Cash當初都是為了要解決比特幣的擴展性問題而現身的升級專案，只有少數支持者的Bitcoin Cash透過硬分叉在8月1日問世，而計畫以較為流暢的方式增加2MB區塊容量的SegWit2X獲得了較多的支持，並打算在11月16日升級原來的比特幣。然而，有鑑於SegWit2X在最近幾個月失去了愈來愈多的支持，SegWit2X團隊才宣布，該專案迄今仍然無法凝聚足夠的共識，同時他們認為社群的團結比擴大區塊容量更為重要，因此決定延後該計畫，直至社群達成共識。

加密貨幣錢包Parity漏洞不急著硬分岔，約2.8億美元以太幣遭凍結

打造知名以太幣錢包Parity Wallet的Parity Technologies在11月7日指出，Parity Wallet的多重簽名（Multi-Signature）功能含有一安全漏洞，且在11月6日被一名使用者無意間觸發，只要是在7月20日以後建立的多重簽名錢包都遭到凍結。儘管Parity並未公布遭到凍結的以太幣數量，但研究人員估計這批以太幣可能價值2.8億美元。

觸發該漏洞、代號為devops199的使用者指出，Parity Wallet所部署的多重帳號錢包仰賴的是位於某個地址的函式庫，他讓自己成為基於該地址的合約所有人，且不小心將該函式庫刪除了。

事件一出，也開始出現是否緊急硬分岔的聲浪，有人認為應該要啟動緊急硬分岔，如去年的The DAO事件一樣。也有人投出反對票，認為硬分岔是否有其必要性？對此，Parity的技術交流人員Afri Schoedon就表示，Parity不會急著硬分岔，而且社群大多數人也同意，找到解方的時間還很充足，這次的修復可能要等到2018年的以太坊君士坦丁堡升級時，一併處理。

以太坊基金會中的虛擬機器開發者Nick Johnson也表示認同。他指出，因為The DAO是駭客的蓄意攻擊，和這次的資金凍結的緊急程度不同，社群可以有足夠的時間凝聚共識，決定該怎麼做。

花旗執行長預測：比特幣將催生出各國專屬數位貨幣

最近，花旗執行長Michael Corbat對比特幣、數位貨幣的預測性言論，造成不小的討論。他在Bloomberg的專訪中指出，我們會逐漸看到政府投入數位貨幣（Digital Currency）的研究，而且發行自己的幣種，因為政府不會眼睜睜看著比特幣的浪潮衝擊自身對資料、徵稅、洗錢、KYC的能力。Michael Corbat還表示，加密貨幣（Cryptocurrency）不是一個好的名稱，對政府來說，數位貨幣這個詞比較適當。

相對於許多業界人士對比特幣的不信任，以及對其特性的質疑，Michael Corbat反而比較擔心比特幣取代法幣後，會以什麼樣的方式來規避金融法規。例如比特幣最知名的就是它的匿名性。他也對區塊鏈表示看好，花旗正在內部實驗自家的數位貨幣「Citicoin」，該幣預計要用在跨國交易上，減低其中的障礙。花旗也跟納斯達克（Nasdaq）合作，要在私募股權的交易上採用區塊鏈技術。

臺北醫學大學附設醫院和臺灣區塊鏈新創DTCO，在11月10日聯合發表「phrOS健康醫療區塊鏈平臺」，未來病患可以直接開立個人健康資訊帳戶（區塊鏈資料錢包），把健康報告、就診資料輸入該帳戶，讓民眾對自己的病歷資料有更高度的掌握，更可以延伸到醫療保險理賠上，完成高度便捷的自動化理賠。此外，活動上也宣布成立「健康醫療區塊鏈聯盟」，希望吸納更多醫療院所，成為區塊鏈上的節點，在病歷資料的交換上，發揮分散式帳本的潛能。

臺北醫學大學附設醫院資訊長羅友聲表示，現階段這個健康資訊帳戶是在醫院內部試行，要努力擴充聯盟的成員後，再開放給民眾去申請開立。目前，已加入合作的保險公司就有富邦人壽、國泰人壽跟南山人壽。北醫院長陳瑞杰表示，現階段就是要積極拉攏各家醫院，來壯大phrOS的生態系。DTCO執行長李亞鑫也說：「技術不難，協作才是最難的部份。」他表示，DTCO要在聯盟內把phrOS的程式碼開源出來。

金融科技（Fintech）持續是金融界熱議的話題，臺灣金融研訓院就集結各界資源，在11月28日至29日舉辦Fintech Days的活動，區塊鏈三大勢力的關鍵人物也都將齊聚，包含Hyperledger亞太區副總裁Julian Gordon、Ethereum的創辦神童Vitalik Buterin，以及R3聯盟常務董事魏凱，等25位國際級大師都會來臺，金融研訓院指出，要擴大FinTech NET在業界的影響力。活動聚焦在監理科技（RegTech）、區塊鏈、人工智慧、智慧農業四大主題上，還有45家金融科技公司的攤位展示等一系列活動。

金融科技近期新聞

※ 臺灣金融監理沙盒過初審，預計明年第二季上路

※ 馬來西亞證券管理委員會打算針對加密貨幣、數位資產，制定法規與遵循方針

※ 美國財政部正嚴密監控比特幣的不法使用，希望找出合法解方

※ 奇異公司（GE）申請區塊鏈專利，將應用在飛機監控與維修管理上