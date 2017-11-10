今天（11月10日）臺北醫學大學附設醫院和臺灣區塊鏈新創DTCO，合作發表phrOS健康醫療區塊鏈平臺，未來病患可以直接開立個人健康資訊帳戶（區塊鏈資料錢包），把健康報告、就診資料輸入該帳戶，讓民眾對自己的病歷資料有更高度的掌握，更可以延伸到醫療保險理賠上，完成高度便捷的自動化理賠。此外，活動上也宣布成立「健康醫療區塊鏈聯盟」，希望吸納更多醫療院所，成為區塊鏈上的節點，在病歷資料的交換上，發揮分散式帳本的潛能。

今年五月份，DTCO就預告了跟北醫的合作，建造phrOS（Personal Health Record OS）的平臺，終於在今天公開亮相。也展示了健康資訊帳戶的細節，臺北醫學大學附設醫院資訊長羅友聲表示，現階段這個健康資訊帳戶是在醫院內部試行，要努力擴充聯盟的成員後，再開放給民眾去申請開立。目前，已加入合作的保險公司就有富邦人壽、國泰人壽跟南山人壽。

DTCO執行長李亞鑫指出，目前的醫院資訊架構是一個資訊孤島，醫院間的病歷資料要互通，就得要有一個病歷交換中心來完成，而區塊鏈正好提供一個解決方案。

為什麼健康醫療需要區塊鏈？

「如果醫院是一個區塊鏈結點，而IoT廠商、診所、任何醫療機構都有節點，那麼這些需要流通的數據就可以透過區塊鏈來存取，甚至可以跨產業跟保險公司溝通。」李亞鑫強調，區塊鏈就是一個協作的網絡，可以解決資料安全性（Secure）、互通性（Interoperalility）、全球互通性（Universal Access）的問題。

病歷涉及敏感個資，醫院最重要的就是要保護它的隱私性與資料安全性。採分散式儲存的區塊鏈，可以避免集中式儲存受駭的風險，提高資料的安全性。

在互通性上，李亞鑫舉例，現在的資訊系統就像到百貨公司購物，要將停車票卡、發票拿到服務櫃檯才能抵消停車費。而區塊鏈可以提供跨系統間的協定，成為共通的語言，讓所有節點可以彼此串連，資料互通，未來病歷資料透過區塊鏈流通就可以變得便利，同時又兼顧隱私與安全。

更重要的是，讓個人的健康資料變得可攜帶。從出生到老的所有健康記錄、資料可以跟著個人，還可以在必要的時候授權給需要的單位，如：保險理賠。未來要獲得保險理賠，可省去申請紙本、送件等過程，直接透過phrOS的個人健康記錄，跟保險公司串連，直接在幾秒之間解決紙本資料流通的問題。

「我認為區塊鏈是建設性的科技，它彌補了我們過去達不到的互通性跟協作。」李亞鑫表示。

phrOS作為醫院跟區塊鏈之間的中介

phrOS是由DTCO提供的一套區塊鏈中介系統，提供API讓醫院進行串接，由IT開發人員透過API作各種應用開發。phrOS也會協助北醫把病歷資料寫入私有鏈中，並由院方來負責維護節點、幫病患開戶，並確認病歷的安全跟資訊互通性。

根據醫療院所的規模差異，節點的建置就可依據資訊能力跟需求，來安裝區塊鏈節點，連結到phrOS。大型醫院會是屬於phrOS的超級節點（Super Node）、診所會使用輕量型的節點（Light Node），還有穿戴式裝置用的迷你型節點。

李亞鑫比喻，phrOS就像是Google Play或App Store的角色，上面會提供多樣化的應用App。「phrOS提供一個平臺、一個作業系統，更是一個整合式的架構。」他說。而phrOS是採用以太坊聯盟（Enterprise Ethereum Alliance，EEA）的私有鏈架構為主。

在北醫的應用上，就是當病患到院就診時，北醫可以透過 phrOS就創造出一個區塊鏈資料錢包，蒐集看病患看診時的各種病歷資料。醫生也可以根據過去的病歷資料，或是個人的穿戴式裝置蒐集而來的資訊，進行更精準的診斷。

全球第一張智慧健康隨行卡，個人健康資料的虛擬資料夾

北醫也公開了全球第一張區塊鏈「智慧健康隨行卡」。

開設的過程十分簡單，就像到醫院第一次掛號一樣，需要填寫基本資料，並且需要病患的身分證跟照片。幾分鐘內就可以開立個人健康資訊帳戶，並且獲得這張「智慧健康隨行卡」的實體卡片。卡片弄丟了也沒關係，因為會需要設立一組自己的密碼。鑰匙會掌握在病患的手中。以卡片上的QRcode掃描進入帳戶，可會存取個人資料、就醫記錄、保險理賠等資料。

北醫資訊長羅友聲就展示了健康資訊帳戶的三個應用案例。首先是醫院電子病歷的寫入，目前的看診資料有很多型態，包含文字、影像等，目前已經遵循衛福部提供的國際標準，完成資料型態的建立，所以上傳的文件都需要符合標準，並且可在醫院間資料可以彼此流通。

再則，個人的電子健康記錄（穿戴式裝置、健檢、運動、遠距照護等），這部份的異質資料的整合是最困難的，因為每種不同的穿戴式裝置都有不同的資料格式，每一家醫院的健檢資料也都不同，這也是北醫下一個階段需要克服的障礙。

最後，北醫資訊室也開發了區塊鏈個人健康記錄管理工具「Go-4-PHR」，是在phrOS的更上層應用，負責帳戶內的資料管理、介面呈現、資料的撈取等工作。

羅友聲指出，利用區塊鏈儲存醫療健康數據，將有機會可以連結到其他產業去，最相關的就是保險理賠。病患透過帳戶，把資料授權給其他醫生看診或是授權給保險公司進行自動化理賠。「可減低紙本申請、和保險員往來的時間成本。」他說。

北醫院長陳瑞杰表示，現階段就是要積極拉攏各家醫院，來壯大phrOS的生態系。聯盟的目標，是希望可以配合政府政策的推廣，制定國際標準，還希望透過聯盟徵求健康醫療促進計劃書（HIP，Health Improvement Proposals），讓效益持續擴大。

李亞鑫也說：「技術不難，協作才是最難的部份。」他表示，DTCO要在聯盟內把phrOS的程式碼開源出來。