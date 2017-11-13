原本擁有多數支持者的比特幣升級專案SegWit2X在上周三（11/8）忽然喊停，這幾天比特幣（Bitcoin）與Bitcoin Cash的價格產生大幅振盪，其中，比特幣從逾7500美元一路滑落到今日（11/13）的6300美元，而Bitcoin Cash則是從620美元成長至今日的1117美元，期間更曾一度突破1530美元。

SegWit2X與Bitcoin Cash當初都是為了要解決比特幣的擴展性問題而現身的升級專案，只有少數支持者的Bitcoin Cash透過硬分叉在8月1日問世，而計畫以較為流暢的方式增加2MB區塊容量的SegWit2X獲得了較多的支持，並打算在11月16日升級原來的比特幣。

然而，有鑑於SegWit2X在最近幾個月失去了愈來愈多的支持，SegWit2X團隊上周指出，該專案迄今仍然無法凝聚足夠的共識，同時他們認為社群的團結比擴大區塊容量更為重要，因此決定延後該計畫，直至社群達成共識。

此一宣布讓比特幣的市值砰然滑落，從上周三高峰時的7700美元一路下滑，最低曾跌到5617美元，今日則回到6300美元。

反之，Bitcoin Cash的價格則從上周三的620美元一路上揚，周日（11/12）達到1539美元的高峰，當時Bitcoin Cash的市值更超越了排名第二的以太幣。不過，Bitcoin Cash今天的價格已回到1117美元，在虛擬貨幣市值上也回到了第三名，依然落後比特幣及以太幣。

市場分析指出，此一轉變主要源自於那些原本屬於SegWit2X的粉絲很快就見風轉舵地將他們的資金及採礦設備轉移到Bitcoin Cash所致。