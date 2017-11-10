微軟於本周四（11/9）宣布，將藉由與Bitdefender、Lookout及Ziften等資安業者的合作，推出整合性產品以讓微軟的Windows Defender進階威脅防護（Advanced Threat Protection ，ATP）服務能夠偵測、保護及回應macOS、Linux、iOS與Android裝置上的安全威脅。

微軟於去年初發表的Windows Defender ATP能夠維護系統與應用程式的完整性，具備預防入侵的能力，並透過行為監控來偵測快速變化的惡意程式與攻擊行動。

此一合作將允許企業的資安團隊透過Windows Defender的安全中心檢視企業所部署的所有裝置的安全狀態，不論這些裝置採用的作業系統是Windows或是其他平台。

上述的微軟合作業者都將藉由自己的服務來協助擴張Windows Defender ATP的能力，且每家業者所支援的平台不一。例如已進入公開預覽的Bitdefender將支援Windows Defender ATP對macOS與Linux裝置的防護能力，包括Red Hat Enterprise、CentOS、Ubuntu、OpenSUSE、Fedora與Oracle Linux，但並不支援Android與iOS裝置。

Lookout則說，用戶若於企業環境中同時部署Lookout與Windows Defender ATP，就能在Windows Defender ATP中看到來自Lookout的行動裝置威脅報告，該服務預計於明年初上線。

至於Ziften也會協助客戶把Windows Defender ATP的防護能力延伸到macOS與Linux裝置，近期內便會展開測試。